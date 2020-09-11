Спектакль Федора Курехина покажут в Петербурге

© Центр современного искусства имени Сергея Курёхина

12 сентября в Центре современного искусства имени Сергея Курехина в Петербурге состоятся показы спектакля Федора Курехина «Конец истории».

Начало показов в 19:00 и 21:00, билеты по регистрации.

Как сообщает сайт Центра Курехина, это полуиммерсивный спектакль-инсталляция о путешествии человека по имени Противогаз по постапокалиптическому миру, созданный «по отдаленным мотивам работ Вальтера Беньямина, "темной экологии" Тимоти Мортона, и игр про постапокалипсис».

Спектакль делится на пять зон: «Травма», «Экология», «Культура», «Капитализм» и «Память».

Главный вопрос в спектакле — не «как же быть, когда ничего нет», а «как с этим самым смириться и принять, попробовать думать по-другому».







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