В Екатеринбурге пройдет всегородской фестиваль Ural Music Night

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18 сентября в Екатеринбурге состоится самый большой после изоляции музыкальный фестиваль — Ural Music Night / «Уральская ночь музыки». Вход на фестиваль бесплатный.
Как сообщает пресс-служба Ural Music Night, год назад выступления 2500 артистов на 80 сценах увидели 300 тысяч человек. «Музыка всех жанров и стилей играет со сцен на воде, на суше и в воздухе — на площадях и крышах, в десятках баров и кафе, на ступенях театров, в библиотеках и скверах, из окон гостиниц и с балкона Оперы», — пишут организаторы фестиваля.
В этом году было подано более 1300 заявок от музыкантов, в фестивале примут участие Ёлка, «Хлеб», Eilenkrig, The Hatters, «Большой симфонический квартирник», Максим Леонидов, Алексей Иващенко, Александр Гагарин, «Отава Ё», «Старый приятель», «Максим Свобода», Кристина Кошелева, «Иzумруд», Junkyard Storytellaz, ProJazz, «Nоль три», Oligarkh, Amber Sept, Flamencura, камерный оркестр B-A-C-H, Екатерининский оркестр, камерный оркестр «Лицей Камерата», Джазовый спектакль «Танцующий хлопок», театр фламенко El Puerto, Live Voices и солисты Оперного театра.
Фестиваль традиционно поддерживает молодые, еще не известные широкой аудитории группы, помогает артистам выступить перед многотысячной аудиторией. При подготовке к Ural Music Night 2020 была создана онлайн-система ресурсной поддержки молодых музыкантов: каждый зритель сможет финансово поддержать понравившийся коллектив через приложение фестиваля.
Оргкомитет фестиваля готов обеспечить максимально возможный уровень безопасности для зрителей. Доступ на площадки Ural Music Night 2020 будет открыт по предварительной регистрации, будут предусмотрены средства индивидуальной защиты. Предварительная регистрация на площадки открыта на сайте uralmusicnight.ru. Онлайн-трансляция будет вестись с десяти площадок фестиваля.
Проект реализуется с использованием гранта Президента России, предоставленного Фондом президентских грантов
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