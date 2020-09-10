Молодых журналистов приглашают на онлайн-курс по глобальным медиасистемам

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Студентов журфаков и начинающих журналистов в возрасте до 30 лет приглашают принять участие в специальном онлайн-курсе «Глобальные медиасистемы и новые технологии», который будет проводиться 21-23 сентября 2020 года.
Курс организован Международной летней медиаакадемией в Салониках (Thessaloniki International Media Summer Academy) при поддержке Представительства ЕС в России.
Какова роль искусственного интеллекта в журналистике? Как писать на экологические темы? Как рассказывать о новостях Европейского Союза? Профессора, медиаменеджеры и опытные журналисты из ЕС и России представят свое видение ответов на эти и многие другие вопросы.
Все лекции и воркшопы курса пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский.
Обучение платное, но Представительство ЕС в России проспонсирует участие 20 российских журналистов. Чтобы получить возможность бесплатного обучения, необходимо пройти конкурсный отбор. Для этого заявителю необходимо написать эссе о том, почему он хочет прослушать этот курс. Объем — не более одной страницы А4.
Эссе вместе с резюме следует отправить на адрес public.diplomacyeuru@gmail.com до 16 сентября включительно.
Свободное владение английским языком будет рассматриваться в качестве преимущества. Успешные кандидаты будут проинформированы не позднее 18 сентября.
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