Институт исследования стрит-арта запускает Школу хантеров

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Этой осенью в Архангельске, Перми, Екатеринбурге, Казани, Калиниграде, Ростове-на-Дону, Саратове, Воронеже, Севастополе и Самаре пройдут занятия Школы исследователей искусства улиц (Школы хантеров), организованной петербургским Институтом исследования стрит-арта.
Как сообщает сайт Института исследования стрит-арта, школа станет продолжением проекта «Urban Wakls / Городские прогулки», которым сотрудники института занимаются с 2019 года.
«Новый этап проекта — создание городских исследовательских маршрутов в разных городах России с целью изучения монументального искусства, граффити, уличного искусства и элементов средового дизайна с местными гидами-добровольцами, — пишут организаторы школы. — Гидами-волонтерами могут стать люди любого возраста и рода занятий».
Участникам школы предстоит пройти тренинг для экскурсоводов-медиаторов, совместно с сотрудниками института разработать авторские прогулки-медиации, в которых примут участие местные жители и туристы, а также создать электронный каталог с фотографиями мест концентрации искусства в городском пространстве и описанием их региональных особенностей.
С 6 по 8 ноября эксперты проекта и гиды-добровольцы соберутся в Петербурге на Форуме уличного искусства.
Уже составлено расписание поездок и открыта регистрация на занятия школы в сентябре.
Расписание:
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