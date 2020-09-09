Институт исследования стрит-арта запускает Школу хантеров

Уличный проект «ИЗОбилие». Новая Ладога, сентябрь 2020 года © Институт исследования стрит-арта

Этой осенью в Архангельске, Перми, Екатеринбурге, Казани, Калиниграде, Ростове-на-Дону, Саратове, Воронеже, Севастополе и Самаре пройдут занятия Школы исследователей искусства улиц (Школы хантеров), организованной петербургским Институтом исследования стрит-арта.

Как сообщает сайт Института исследования стрит-арта, школа станет продолжением проекта «Urban Wakls / Городские прогулки», которым сотрудники института занимаются с 2019 года.

«Новый этап проекта — создание городских исследовательских маршрутов в разных городах России с целью изучения монументального искусства, граффити, уличного искусства и элементов средового дизайна с местными гидами-добровольцами, — пишут организаторы школы. — Гидами-волонтерами могут стать люди любого возраста и рода занятий».

Участникам школы предстоит пройти тренинг для экскурсоводов-медиаторов, совместно с сотрудниками института разработать авторские прогулки-медиации, в которых примут участие местные жители и туристы, а также создать электронный каталог с фотографиями мест концентрации искусства в городском пространстве и описанием их региональных особенностей.

С 6 по 8 ноября эксперты проекта и гиды-добровольцы соберутся в Петербурге на Форуме уличного искусства.

Уже составлено расписание поездок и открыта регистрация на занятия школы в сентябре.

Расписание:

Архангельск — 9-10 сентября (Выставочный зал Союза художников)

Пермь — 12–13 сентября (Центр городской культуры)

Екатеринбург — 16–17 сентября (Дом Маклецкого)

Казань — 19–20 сентября (уточняется)

Калининград — 26–27 сентября (Культпросветпространство Катарсис / Бибколлектор)

Ростов-на-Дону — 26-27 сентября (Галерея «Ростов»)

Воронеж — 3–4 октября (Галерея «Дай пять»)

Саратов — 3–4 октября (уточняется)

Севастополь — 10–11 октября (Парк «Учкуевка», фестиваль UniFest)

Самара — 10–11 октября (Галерея современного искусства «Виктория»).





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