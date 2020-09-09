Прекращено расследование дела о растрате в музее «Костенки»

Директор музея «Костенки» Виктор Ковалевский проводит экскурсию. Июнь 2018 года © Музей-заповедник «Костёнки» / © Музей-заповедник «Костёнки» / «ВКонтакте»

Управление МВД по Воронежу прекратило расследование уголовного дела о растрате 700 тысяч рублей грантов, потраченных на исследования в Государственном археологическом музее-заповеднике «Костенки».

Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на воронежского археолога Виктора Ковалевского, который был уволен с поста директора музея «Костенки» после того, как на него завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Информацию о прекращении расследования дела также подтвердили в ГУ МВД России по Воронежской области. Уточняется, что дело прекращено за отсутствием состава преступления в действиях Ковалевского и его бывших коллег.

Весной 2019 года прокуратура и УФСБ Воронежской области по итогам проверки музея выявили нарушения в финансовой декларации его директора и «факты неправомерной оплаты работ по археологическим исследованиям» объекта археологического наследия «Стоянка Костенки 11 (Аносовка 2)» за счет грантов из федерального и областного бюджетов.

По результатам проведенных с тех пор экспертиз было установлено, что раскопки действительно проводились, а средства гранта были потрачены по назначению.

Бывший директор музея подавал иск о признании незаконным решения об увольнении, но суд в Воронеже отказал ему в этом. В начале августа стало известно, что правительство Воронежской области решило включить Виктора Ковалевского в состав рабочей группы по развитию музея-заповедника «Костенки».







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