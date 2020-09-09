Прекращено расследование дела о растрате в музее «Костенки»

Сказать жизни «м-да»
Сергей Бондаренко об автобиографии Вуди Аллена и ее герое, которого, возможно, не было9 сентября 20201147
Управление МВД по Воронежу прекратило расследование уголовного дела о растрате 700 тысяч рублей грантов, потраченных на исследования в Государственном археологическом музее-заповеднике «Костенки».
Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на воронежского археолога Виктора Ковалевского, который был уволен с поста директора музея «Костенки» после того, как на него завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Информацию о прекращении расследования дела также подтвердили в ГУ МВД России по Воронежской области. Уточняется, что дело прекращено за отсутствием состава преступления в действиях Ковалевского и его бывших коллег.
Весной 2019 года прокуратура и УФСБ Воронежской области по итогам проверки музея выявили нарушения в финансовой декларации его директора и «факты неправомерной оплаты работ по археологическим исследованиям» объекта археологического наследия «Стоянка Костенки 11 (Аносовка 2)» за счет грантов из федерального и областного бюджетов.
По результатам проведенных с тех пор экспертиз было установлено, что раскопки действительно проводились, а средства гранта были потрачены по назначению.
Бывший директор музея подавал иск о признании незаконным решения об увольнении, но суд в Воронеже отказал ему в этом. В начале августа стало известно, что правительство Воронежской области решило включить Виктора Ковалевского в состав рабочей группы по развитию музея-заповедника «Костенки».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:48Институт исследования стрит-арта запускает Школу хантеров
16:40Прекращено расследование дела о растрате в музее «Костенки»
14:36Slipknot выступят в Москве
14:14Музей археологии Москвы представит выставку о заселении московского региона
13:03Американская киноакадемия вводит новые критерии отбора фильмов
12:15Заявление Светланы Алексиевич
8 сентября 2020
15:58Выставка Леонида Тишкова в ГМИИ расскажет о Болдинской осени
14:29«Геликон-опера» открывает сезон
12:37В Москве пройдет выставка Артура АристакисянаВсе новости
Сергей Бондаренко об автобиографии Вуди Аллена и ее герое, которого, возможно, не было9 сентября 20201147
ЖЦСИ «Цикорий» везет в Москву Железногорскую биеннале9 сентября 2020652
Нетребко и Плетнев снова с нами. Московский сезон открыт9 сентября 2020942
Александр Першай — о том, почему экспертное сообщество не всегда принимает активистские исследования9 сентября 2020821
Ирина Актуганова открывает перспективу российского remote art8 сентября 20201122
Танцкооператив «Айседорино горе» относится к наследию с новой торжественностью8 сентября 20201231
Александр Ласкин вспоминает Виктора Соснору7 сентября 20202081
Евгений Антуфьев об уважении к профессии, фондах, музеях и гонорарах4 сентября 20205212
Екатерина Андреева о выставке «Немосква не за горами»4 сентября 20203464
«Любимовка-2020» глазами новой арт-дирекции фестиваля4 сентября 20202978
«Очень хочется верить, что все мальчики найдутся»: певица и продюсер перезаписала знаменитую песню «Центра» с мыслью о событиях в родной Белоруссии4 сентября 20202941
Программа «Изобретая будущее» в «Гараже»3 сентября 20203142