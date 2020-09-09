Музей археологии Москвы представит выставку о заселении московского региона

11 сентября в Музее археологии Москвы откроется выставка «Кто мы? Откуда мы? История миграций в Московском крае с древнейших времен до Средних веков».

Как сообщает сайт музея, посетители выставки смогут проследить развитие Московского края от эпохи палеолита до XVII века, от первых поселений до столицы средневекового государства, узнают о культуре древних людей, их быте, религии, о том, когда было первое упоминание о нашей столице и какими ремеслами промышляли жители первых поселений.

В экспозицию войдут артефакты, относящиеся к каменному, бронзовому и раннему железному векам: кремневые наконечники стрел и копий, ювелирные украшения, глиняные статуэтки. Большое внимание будет уделено эпохе Средневековья, когда в Московском крае появились первые города и образованию самой Москвы.

Также посетители выставки увидят реконструкцию внешнего облика вятичанки и древнерусского гончара, узнают, выходцы из каких земель образовали население столицы и чем занимались иностранцы в средневековой столице.

Выставка «Кто мы? Откуда мы? История миграций в Московском крае с древнейших времен до Средних веков» в Музее археологии Москвы будет работать до июня 2021 года.







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