Американская киноакадемия вводит новые критерии отбора фильмов

© Academy of Motion Picture Arts and Sciences

8 сентября Академия кинематографических искусств и наук США объявила критерии, которым начиная с 2024 года должны будут соответствовать фильмы, претендующие на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Новые критерии опубликованы на сайте Американской киноакадемии.

Они сгруппированы в четыре стандарта. Фильм сможет претендовать на «Оскар» при условии выполнения требований двух из этих стандартов.

Первый стандарт относится к актерскому составу фильма и его сюжету. Для того, чтобы фильм удовлетворял этому стандарту, должно выполняться одно из следующих трех требований:

Среди актеров, исполняющих главные роли и важные роли второго плана, должно быть не менее одного представителя расовых и этнических меньшинств.

В центре сюжета фильма должны быть женщины, представители этнических меньшинств, ЛГБТК+, люди с ментальными или физическими особенностями, глухие или слабослышащие.

Представители по меньшей мере двух из этих групп должны должны быть заняты не менее, чем в трети второстепенных ролей.



Сходным образом сформулированы и остальные три стандарта. Они относятся к составу творческой группы фильма, а также к предоставлению кинокомпаниями возможности работы, обучения и стажировки при его финансировании, производстве и дистрибуции.

Американская киноакадемия сообщает, что новые критерии отбора фильмов призваны обеспечить равное представительство для разных групп населения и лучше отразить разнообразие киноаудитории.







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