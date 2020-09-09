Американская киноакадемия вводит новые критерии отбора фильмов

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8 сентября Академия кинематографических искусств и наук США объявила критерии, которым начиная с 2024 года должны будут соответствовать фильмы, претендующие на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
Новые критерии опубликованы на сайте Американской киноакадемии.
Они сгруппированы в четыре стандарта. Фильм сможет претендовать на «Оскар» при условии выполнения требований двух из этих стандартов.
Первый стандарт относится к актерскому составу фильма и его сюжету. Для того, чтобы фильм удовлетворял этому стандарту, должно выполняться одно из следующих трех требований:
Сходным образом сформулированы и остальные три стандарта. Они относятся к составу творческой группы фильма, а также к предоставлению кинокомпаниями возможности работы, обучения и стажировки при его финансировании, производстве и дистрибуции.
Американская киноакадемия сообщает, что новые критерии отбора фильмов призваны обеспечить равное представительство для разных групп населения и лучше отразить разнообразие киноаудитории.
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