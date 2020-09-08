Евгений Марчелли стал художественным руководителем Театра имени Моссовета

Сегодня, 8 сентября, на сборе труппы Московского академического театра имени Моссовета будет представлен его новый художественный руководитель, режиссер Евгений Марчелли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Моссовета Валентину Панфилову, нового худрука представит глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Ранее на протяжении 30 лет худруком Театра имени Моссовета был Павел Хомский, который умер осенью 2016 года на 92-м году жизни, напомнила Панфилова. С тех пор театром руководила она сама совместно с художественным советом труппы.

Новый, 98-й сезон Театра имени Моссовета откроет спектакль «Иисус Христос суперзвезда», которому в этом году исполняется 30 лет. Среди первых премьер сезона «Ричард III» Шекспира в постановке Нины Чусовой с Александром Домогаровым в главной роли и «Игроки» по комедии Гоголя в постановке молодого режиссера Павла Пархоменко.

Спектакль «Старик» по пьесе Горького с Виктором Сухоруковым выйдет в постановке Юрия Еремина, а Андрей Кончаловский поставит трилогию по произведениям Шекспира, первым из которых станет комедия «Укрощение строптивой».

Евгений Марчелли (р. 1957) в разные годы работал главным режиссером «Тильзит-театра» в Советске, драматического театра Калининграда, Омского академического театра драмы. В 2011 года был назначен художественным руководителем Театра драмы имени Волкова в Ярославле. Параллельно в 2017 году поставил спектакли «Грозагроза» в Театре наций и «Утиная охота» в Театре имени Ермоловой в Москве.

Летом 2019 года в связи с конфликтом в Волковском театре министр культуры РФ Владимир Мединский объявил Евгению Марчелли выговор, и тот после этого уволился. Сейчас режиссер готовит к выпуску спектакль «Страсти по Фоме» в Театре наций.

P.S. Пресс-служба департамента культуры Москвы распространила заявление Александра Кибовского, сделанное им на сегодняшнем сборе труппы Театра имени Моссовета:

«Я рад, что то назначение, которое я хочу озвучить, не является сюрпризом для многих из присутствующих, оно не спонтанное, оно не внезапно возникшее. Это решение поддержано не только сообществом вовне, но имеет хорошую проработку внутри театра. Поэтому это не секрет, не сюрприз, и я очень надеюсь, что это наше вместе принятое решение даст дополнительный хороший результат на сцене нашего любимого и дорогого театра Моссовета. Дорогие друзья, с большим удовольствием представляю вам назначенного художественным руководителем режиссера, который не нуждается в представлении, за него говорят его работы, его большой опыт и те успехи, которые знают сцены разных городов, Евгения Марчелли».







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