Выставка Павла Леонова и Сергея Горшкова пройдет в Москве

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15 октября в московской галерее «Роза Азора» откроется выставка «Я памятник ему воздвиг. Павел Леонов. Сергей Горшков».
Как сообщают организаторы, эта выставка станет первым проектом галереи «Роза Азора» на новом месте: летом галерея переехала с Никитского бульвара в арт-центр Cube.Moscow (ул. Тверская, д. 3, здание отеля The Ritz-Carlton, 2-й этаж).
Основу экспозиции составят картины представителя наивного искусства, художника Павла Леонова (1920–2011).
«Деревенский философ, восхитительный живописец, учившийся в ЗНУИ (Заочном народном университете искусств) у нонконформиста Михаила Рогинского, стал автором Советской Народной сказки о неунывающем и бравом Художнике, его верной Подруге и их маленьком Сыне, о зверях, цветах, горах и долах Нашей Великой Необъятной Родины, — пишут о Павле Леонове организаторы выставки. — Сказки, которые мы перечитываем опять и опять, рассматривая удивительные картины, созданные живописцем, чье дарование под стать легендарному "Таможеннику" Руссо или Нико Пиросмани».
Также на выставке будут представлены произведения скульптора, художника, книжного графика, арт-директора галереи современного искусства «Х.Л.А.М.», одного из основателей арт-резиденции «Дивногорье» Сергея Горшкова (р. 1958), в том числе его новая работа «Памятник Павлу Леонову».
Выставка «Я памятник ему воздвиг. Павел Леонов. Сергей Горшков» в галерее «Роза Азора» продлится до 15 ноября.
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