Российские писатели выпускают сборник рассказов в пользу бездомных

Последний футурист
Александр Ласкин вспоминает Виктора Соснору7 сентября 2020358
Благотворительная организация «Ночлежка» и независимое петербургское издательство «Клаудберри» запускают сбор средств на издание сборника «Дом», в который войдут 24 рассказа российских писателей и журналистов. Весь доход от тиража пойдет на помощь бездомным людям.
Свои рассказы для сборника предоставили Наринэ Абгарян, Борис Акунин, Ксения Букша, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин, Линор Горалик, Алла Горбунова, Катерина Гордеева, Алёна Долецкая, Леонид Парфенов, Людмила Петрушевская, Вера Полозкова, Дина Рубина, Лев Рубинштейн, Алексей Сальников, Юрий Сапрыкин, Ольга Седакова, Марина Степнова, Евгения Тимонова, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Екатерина Шульман, Галина Юзефович и Леонид Юзефович.
Все рассказы объединяет одна тема: дом в самом широком смысле слова. Автор иллюстраций к сборника «Дом» — Ольга Флоренская.
Для того, чтобы напечатать тираж книги, «Ночлежка» объявила сбор средств на краудфандинговой Planeta.ru. Это позволит оплатить расходы на печать и доставку, а все средства, вырученные издательством от продажи, перевести Ночлежке. Чтобы выпустить первый тираж потребуется 680 тысяч рублей, предполагаемый доход от продаж будет как минимум в полтора раза больше.
«Для нас этот проект важен не только как способ собрать деньги для помощи бездомным, но и как возможность рассказать широкой аудитории о проблеме бездомности, – объясняет руководитель спецпроектов «Ночлежки» Виктория Рыжкова. — Само понятие дома, вокруг которого так или иначе строятся все рассказы, вошедшие в книгу, близко каждому человеку, но не у каждого этот дом есть, и важно, чтобы люди не забывали о тех, кто живет без крыши над головой».
Первый тираж книги — 3000 экземпляров в мягкой обложке. Одновременно с бумажной версией увидит свет и аудиокнига, записанная Storytel. Официальная презентация «Дома» пройдет на ежегодной книжной ярмарке non/fiction в Москве в начале декабря 2020 года.
Инициатива проекта принадлежит издательству «Клаудберри» и литературному агентству «Банке, Гумен и Смирнова»
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:57В Минске задержана художница Надежда Саяпина
17:38Выставка Павла Леонова и Сергея Горшкова пройдет в Москве
15:49Российские писатели выпускают сборник рассказов в пользу бездомных
13:54Закрылась программа Александра Архангельского
12:11Умер Иржи Менцель
11:24Вручена премия «Московский счет»
11:00БДТ объявил планы на новый сезон
10:22Сформирован лонг-лист Премии Аркадия Драгомощенко
4 сентября 2020
17:49Специалисты выступили с открытым письмом о кризисе реставрационной отрасли в РФВсе новости
Александр Ласкин вспоминает Виктора Соснору7 сентября 2020358
Евгений Антуфьев об уважении к профессии, фондах, музеях и гонорарах4 сентября 20203923
Екатерина Андреева о выставке «Немосква не за горами»4 сентября 20202486
«Любимовка-2020» глазами новой арт-дирекции фестиваля4 сентября 20202014
«Очень хочется верить, что все мальчики найдутся»: певица и продюсер перезаписала знаменитую песню «Центра» с мыслью о событиях в родной Белоруссии4 сентября 20201987
Программа «Изобретая будущее» в «Гараже»3 сентября 20202303
Новые альбомы «СБПЧ», Вити Исаева, «Комсомольска», «АИГЕЛ» и другие заметные релизы месяца3 сентября 20202897
Бар «На районе» открыл двери российским уличным художникам2 сентября 20202954
Как коронавирус ударил по массовым сценам в опере2 сентября 20202825
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 20202263
О биографии Ирины Одоевцевой по документальным источникам1 сентября 20205181
Купаловский театр как зеркало белорусской революции1 сентября 20204206