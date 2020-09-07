Российские писатели выпускают сборник рассказов в пользу бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» и независимое петербургское издательство «Клаудберри» запускают сбор средств на издание сборника «Дом», в который войдут 24 рассказа российских писателей и журналистов. Весь доход от тиража пойдет на помощь бездомным людям.

Свои рассказы для сборника предоставили Наринэ Абгарян, Борис Акунин, Ксения Букша, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин, Линор Горалик, Алла Горбунова, Катерина Гордеева, Алёна Долецкая, Леонид Парфенов, Людмила Петрушевская, Вера Полозкова, Дина Рубина, Лев Рубинштейн, Алексей Сальников, Юрий Сапрыкин, Ольга Седакова, Марина Степнова, Евгения Тимонова, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Екатерина Шульман, Галина Юзефович и Леонид Юзефович.

Все рассказы объединяет одна тема: дом в самом широком смысле слова. Автор иллюстраций к сборника «Дом» — Ольга Флоренская.

Для того, чтобы напечатать тираж книги, «Ночлежка» объявила сбор средств на краудфандинговой Planeta.ru. Это позволит оплатить расходы на печать и доставку, а все средства, вырученные издательством от продажи, перевести Ночлежке. Чтобы выпустить первый тираж потребуется 680 тысяч рублей, предполагаемый доход от продаж будет как минимум в полтора раза больше.

«Для нас этот проект важен не только как способ собрать деньги для помощи бездомным, но и как возможность рассказать широкой аудитории о проблеме бездомности, – объясняет руководитель спецпроектов «Ночлежки» Виктория Рыжкова. — Само понятие дома, вокруг которого так или иначе строятся все рассказы, вошедшие в книгу, близко каждому человеку, но не у каждого этот дом есть, и важно, чтобы люди не забывали о тех, кто живет без крыши над головой».

Первый тираж книги — 3000 экземпляров в мягкой обложке. Одновременно с бумажной версией увидит свет и аудиокнига, записанная Storytel. Официальная презентация «Дома» пройдет на ежегодной книжной ярмарке non/fiction в Москве в начале декабря 2020 года.

Инициатива проекта принадлежит издательству «Клаудберри» и литературному агентству «Банке, Гумен и Смирнова»







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