Умер Иржи Менцель

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5 сентября в Праге в возрасте 82 лет умер чешский режиссер Иржи Менцель.
Об этом сообщает ТАСС.
Иржи Менцель родился в 1938 году в Праге, учился на факультете кино и телевидения Академии музыкального искусства в мастерской Отакара Вавры вместе с Верой Хитиловой и другими будущими режиссерами новой волны. Дебютной работой Иржи Менцеля стал в 1960 году короткометражный фильм «Панельные дома».
Мировая слава пришла к режиссеру в 1967 году, когда его картина «Поезда под особым наблюдением» (Ostře sledované vlaky, 1966) по роману Богумила Грабала получила премии «Оскар» и BAFTA в номинации «Лучший иностранный фильм», а также выиграла главную премию на кинофестивале в Мангейме-Гейдельберге.
С конца 1960-х годов многие фильмы Иржи Менцеля были запрещены к показу в Чехословакии. Среди них были «Жаворонки на нитке» (Skřivánci na niti) по рассказам Богумила Грабала. Этот картина 1969 года вышла на экраны лишь 20 лет спустя и в 1990 году была награждена «Золотым медведем» Берлинского кинофестиваля.
Также среди наиболее известных фильмов Иржи Менцеля «Капризное лето» (Rozmarné léto, 1968) по роману Владислава Ванчуры, «Праздник подснежников» (Slavnosti sněženek, 1983), «Деревенька моя центральная» (Vesničko má středisková, 1985, номинация на «Оскар»), «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, 1994) по роману Владимира Войновича, «Я обслуживал английского короля» (Obsluhoval jsem anglického krále, 2006, приз FIPRESCI Берлинале-2007) по роману Богумила Грабала.
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