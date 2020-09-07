Вручена премия «Московский счет»

4 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке прошла церемония вручения премии «Московский счет», которая присуждается за лучшую поэтическую книгу года в Москве.

Как сообщает сайт премии, лауреаты и дипломанты определены по итогам голосования, в котором участвовали 176 московских поэта, представляющих разные литературные течения и поколения.

Большая премия

Михаил Гронас — «Краткая история внимания» (М.: Новое издательство, 2019)



Малая премия

Евгения Вежлян — «Ангел на Павелецкой» (М.: Воймега, 2019)



Специальные премии

Наталия Азарова — «Революция и другие поэмы» (М: ОГИ, 2019)

Юлий Гуголев — «Мы — другой» (М.: Новое издательство, 2019)

Геннадий Каневский — «Всем бортам» (М.: Белый ветер (Tango Whiskyman), 2019)

Олег Чухонцев — «и звук и отзвук: из разных книг» (М.: Рутения, 2019)



Дипломы премии получили 9 книг, набравших наибольшее количество голосов:

Марина Бородицкая — «Тихие игры» (М.: Воймега, 2019)

Игорь Булатовский — «Северная ходьба: Три книги» (М.: Новое литературное обозрение, 2019)

Сергей Гандлевский — «Счастливая ошибка» — (М.: Corpus, 2018)

Олег Дозморов — «Уральский акцент» (М.: Воймега, 2019)

Всеволод Емелин — «Крайние песни» (М.: Фаланстер, 2019)

Вячеслав Куприянов — «Противоречия: опыты соединения слов посредством смысла» (М.: Б.С.Г.-Пресс, 2019)

Андрей Чемоданов — «Пропущенные вызовы» (М.: Воймега, 2019

Ирина Шостаковская — «Гараж» (М.: Новое литературное обозрение, 2019)

Аркадий Штыпель — «Однотомник» (М.: Б.С.Г.-Пресс, 2019)



Еще 10 книг, которые отделили от дипломантов несколько голосов, удостоены почетного упоминания:

Сухбат Афлатуни — «Русский язык» (М.: Воймега, 2019)

Оксана Васякина — «Ветер ярости» (М.: АСТ, 2019)

Георгий Геннис — «Чем пахнет неволя» (М.: Новое литературное обозрение, 2019)

Татьяна Данильянц — «В объятиях реки» (М.: Воймега, 2019)

Надя Делаланд — «Мой папа был стекольщик» (М.: Стеклограф, 2019)

Сергей Круглов — «Тысячелетие Битлз» (М.: Стеклограф, 2019)

Евгений Лесин — «Кормление уток на берегу реки Сходни» (М.: У Никитских ворот», 2019)

Герман Лукомников — «Хорошо, что я такой. Почти детские стихи» (М.: Самокат, 2019)

Лев Оборин — «Часть ландшафта» (М.: АСТ, 2019)

Марина Темкина — «Ненаглядные пособия» (М.: Новое литературное обозрение, 2019)





Премия «Московский счет» вручается с 2003 года по инициативе Евгения Бунимовича как премия, отражающая коллективную оценку событий в поэтической жизни Москвы сообществом московских поэтов.







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