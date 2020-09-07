Вручена премия «Московский счет»

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4 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке прошла церемония вручения премии «Московский счет», которая присуждается за лучшую поэтическую книгу года в Москве.
Как сообщает сайт премии, лауреаты и дипломанты определены по итогам голосования, в котором участвовали 176 московских поэта, представляющих разные литературные течения и поколения.
Большая премия
Малая премия
Специальные премии
Дипломы премии получили 9 книг, набравших наибольшее количество голосов:
Еще 10 книг, которые отделили от дипломантов несколько голосов, удостоены почетного упоминания:
Премия «Московский счет» вручается с 2003 года по инициативе Евгения Бунимовича как премия, отражающая коллективную оценку событий в поэтической жизни Москвы сообществом московских поэтов.
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