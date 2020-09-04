Стенд «Мемориала» на ММКВЯ обыскивают силовики

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Сегодня, 4 сентября, сотрудники правоохранительных органов прервали работу стенда Международного Мемориала на Московской международной книжной выставке-ярмарке.
Как сообщает «Эхо Москвы», посетителям ярмарки запрещают фотографировать происходящее у стенда.
«Демонстративная акция — проверяют, на всех ли наших книжках стоит штамп иноагента», — прокомментировала руководитель молодежных и образовательных программ Международного Мемориала Ирина Щербакова.
Московская международная книжная выставка-ярмарка в этом году проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Стенд Международного Мемориала на ММКВЯ открылся 2 сентября. На нем можно найти книги, изданные Международным Мемориалом, в том числе «Скрипка Бромберга. Антиеврейские кампании в СССР. Сборник статей и материалов к выставке», «Папины письма», «Право переписки», а также настольную игру по советской истории «74» и многое другое.
P.S. Международный Мемориал опубликовал комментарий исполнительного директора организации Елены Жемковой:
«Сначала они притворялись заинтересованными посетителями. Мы объяснили, что все наши издания бесплатные, но при желании можно сделать пожертвование в специальный ящик-копилку. Представители прокуратуры выбрали каталог к выставке "Скрипка Бромберга". Только после этого они предъявили документы и официально обьявили о проведении прокурорской проверки.
В составленный по результатам проверки акт был внесен целый ряд наших изданий, в том числе те, которые были изданы задолго до введения законодательства об [организациях]-иностранных агентах. В частности был взят каталог Музея Мемориала, изданный в 1998 году. На стенде у Мемориала имеется специальный штамп с информацией о внесении Мемориала в реестр, который мы ставим в старые книги, если посетителя хотят такие книги получить. Нам не дали возможности поставить на взятые прокуратурой книги этот штамп».
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