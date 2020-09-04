«Эшколот» откроет осеннюю программу презентацией книги Андре Асимана

6 сентября состоится онлайн-презентация автобиографического романа американского писателя Андре Асимана «Из Египта». Презентация станет первым событием осенней программы культурно-образовательного проекта «Эшколот».

Начало в 20:00, в программе беседа Андре Асимана с израильским писателем и критиком Бенджамином Балинтом. Перед этим книгу «Из Египта» представит Борух Горин, главный редактор издательства «Книжники», выпустившего ее русский перевод.

13 сентября состоится онлайн-обсуждение книги «Квир-теория и еврейский вопрос», русский перевод которой вышел в ИД «Книжники».

Начало в 20:00. Книгу представит главный редактор ИД «Книжники» Борух Горин. В обсуждении примут участие один из редакторов книги, профессор Даниэль Боярин (Беркли), нью-йоркский художник Евгений Фикс и историк Галина Зеленина.

На 20 сентября запланирована прогулка-чтение стихотворений Мандельштама в местах Москвы, связанных с их возникновением.

Начало в 14:00, ведущий — филолог и гид Леонид Видгоф. В программе:

Старосадский переулок (1931). Анализ стихотворения «Жил Александр Герцович...»

«Дом Герцена» (1922–1923 и 1932–1933). Стихи о голодном Крыме

Гранатный переулок. Стихотворение «Мастерица виноватых взоров...» (1934)



Программа осуществляется при поддержке фонда «Генезис»







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