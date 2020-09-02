Фестиваль актуальной музыки пройдет в парке «Зарядье»

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5 и 6 сентября 13 артистов выступят в Большом амфитеатре московского парка «Зарядье» на фестивале актуальной музыки «Заря», организованном ко Дню города при участии компании Mint Music Family, которая проводит фестиваль «Дикая мята».
Концерты будут идти с 15:00 до 22:00, вход свободный по регистрации.
В фестивале примут участие «Нервы», Tesla Boy, Animal ДжаZ, «Сансара», «Золото», «Яаvь», «Комсомольск», Дора, Тося Чайкина, Поля Дудка, IDIOT, Драгни и «О! Марго».
По словам продюсера фестиваля Андрея Клюкина, в лайнапе собраны любимцы «Дикой мяты» и те артисты, которые будут представлены на следующем фестивале.
Концертная программа разбита на сеансы, заполнение трибун составит 50% от предусмотренных посадочных мест.
Трансляцию концертов можно будет смотреть на странице парка «Зарядье» в соцсети «ВКонтакте».
«Фестиваль "Заря" в первую очередь ориентирован на интернет-аудиторию, — говорит Андрей Клюкин. — Несмотря на то, что площадка Большого амфитеатра готова принять до 7000 зрителей вместе с партером, фактически зрителей на каждом из блоков программы будет не более 800 человек. После каждого блока будет проведена санобработка площадки. Это связано с необходимыми мерами безопасности. Поэтому фестиваль ориентирован на интернет-трансляцию, чтобы москвичи, не выходя из дома, могли почувствовать атмосферу праздника. Мы специально построили прозрачную сцену, чтобы зритель погрузился в атмосферу города — будет виден Храм Василия Блаженного и Кремль».
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