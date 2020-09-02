Две выставки открываются на «Винзаводе»

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В первые дня сентября на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве начинают работу две выставки – «Всюду жизнь» Константина Батынкова и «Твое сознание не знает границ» Юлии Вирко и Антона Гельфанда.
Выставка Константина Батынкова «Всюду жизнь» открылась во временном пространстве Крокин галереи 2 сентября. На ней, сообщают организаторы, можно увидеть серию «новых черно-белых крупноформатов, где Батынков с присущей ему специфически русской иронией, граничащей с "онегинским" сплином, живописует родную страну, наблюдаемую им то ли со стороны обочины цивилизации, то ли из космоса, то ли из окна троллейбуса на Коровинском шоссе».
Выставка «Всюду жизнь» продлится до 20 сентября. Она проводится в рамках проекта «Игры с контекстом» — реплики персональных выставок Константина Батынкова, Ольги Гороховой, Владимира Анзельма, которые Крокин галерея организует на своей площадке и в залах московских музеев. Основу экспозиций составляют крупноформатные произведения живописи и графики, созданные этими тремя художниками за последнее время.
С 4 по 27 сентября в Цехе Белого пройдет выставка «Твое сознание не знает границ». Это первая персональная выставка в Москве двух молодых художников, получивших художественное образование в США — Юлии Вирко и Антона Гельфанда.
Живопись и рисунки Вирко, фотографии, видео и коллажи Гельфанда собраны в тотальную инсталляцию.
«Название "Твое сознание не знает границ" предопределяет фрагментарный характер экспозиции и отсылает к непростому устройству человеческого сознания, — говорится в описании выставки. — Инсталляция выстроена на основе чередования работ художников, где Юлия Вирко погружает зрителя в яркий мир цветных сновидений, а Антон Гельфанд — в пространство памяти и сознания, в котором они рождаются».
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