Ярмарка Cosmoscow объявила образовательную программу

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Дискуссии и круглые столы с участием художников, кураторов, искусствоведов, арт-дилеров, представителей бизнеса и художественных институций, экспертов медиа и арт-рынка вошли в образовательную программу 8-й Международной ярмарки Cosmoscow, которая состоится в Москве 11-13 сентября.

Как сообщает пресс-служба ярмарки, основная часть образовательной программы пройдет на Cosmoscow Talks — платформе для международного диалога и сотрудничества профессионалов из сферы культуры и искусства. Центральная тема этого года — «Соприсутствие» и вопрос о том, как арт-сообщество может объединиться и сосуществовать, несмотря на закрытые (полностью или частично) границ и растущий культурный изоляционизм.

Чтобы обсудить новые модели функционирования галерей, ярмарок и художественного мира в целом после пандемии, международные участники подключатся к дискуссиям онлайн.

Среди спикеров программы Каша Реджиш (Тейт Ливерпуль), Юко Хасегава (Музей современного искусства Токио), Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея), Антон Белов (музей «Гараж»), Франческо Манакорда (фонд V–A–C), Аарон Сезар (Delfina Foundation), Инна Баженова (The Art Newspaper, фонд In Artibus), Ирина Степанова (Sotheby’s Россия), Дефне Айас (13-я Кванджуйская биеннале), Анна Наумова (blazar), Елена Петровская и Олег Аронсон (Институт философии РАН), художники Павел Отдельнов, Марго Трушина, Саймон Денни, АнникаКульманн, Екатерина Муромцева, Полина Канис, Алексей Таруц, Степан и Василий Субботины.

В расписании Cosmoscow Talks дискуссии о дистанционном арт-образовании, о возвращении к нормальной жизни и будущих моделях арт-ярмарок в меняющемся мире, о том, как галереи реагируют на глобальную изоляцию во время пандемии, о новых перспективах самоорганизующихся арт-инициатив, о функции музея как социальной институции в России эпохи глобального кризиса, о коллекционировании искусства в эпоху блокчейна и глобальной цифровизации

12 сентября пройдет дискуссионная программа «Турбулентность» (куратор — Андрей Шенталь), организованная совместно с Cultural Creative Agency, программным партнером ярмарки. Ученые и философы, искусствоведы и кураторы обсудят вопросы и вызовы, которые стоят перед современным искусством и культурой: нарушают ли аномалии предсказуемость явлений, могут ли кризисные явления становиться эстетическими и как меняется этика человеческих сообществ при встрече с «черными лебедями» и «волнами-убийцами».

Также на ярмарке Cosmoscow запланирован Медиафорум — серия дискуссий с участием медийных лиц и представителей знаковых изданий, для которых современное искусство является важной составляющей успеха. В этом году тема Медиафорума — «Креативность как универсальная вакцина». Участники обсудят последствия пандемии и расскажут, как глобальная самоизоляция отразилась на деятельности художников: как маски и перчатки стали новым фетишем в искусстве, моде и кино, а юмор — панацеей от всех потрясений.

Две дискуссии — «Онлайн и без посредников: как пандемия изменила арт-рынок» и «Дело вкуса: как частные коллекции определяют будущее современного искусства» — проведет «РБК Стиль», стратегический медиапартнер Cosmoscow, пригласив представителей бизнеса и ключевых художественных институций, художников и арт-дилеров, чтобы поговорить о последствиях карантина и взглянуть на пандемию как на оздоравливающее событие для арт-рынка.

Подробное описание и расписание Медиафорума и Деловой программы секции «Сделано в Москве» появится на сайте Cosmoscow в преддверии ярмарки.







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