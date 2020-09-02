Объявлен короткий список премии «Просветитель.Digital»

Сегодня, 2 сентября, жюри второго сезона премии «Просветитель.Digital» выбрало 11 финалистов из 26 просветительских онлайн-проектов – сайтов, подкастов, Telegram- и YouTube-каналов.

Как сообщает сайт премии «Просветитель», в короткий список вошли:



«Премия в этом году — своего рода эксперимент. Современная гибридная медиасреда, разнообразие ее платформ, форматов и жанров подразумевают необходимость постоянных поисков языка и авторской идентичности. Мы, члены жюри премии, уже второй год спорим, как и по каким критериям оценивать это пока не поддающееся формализации цифровое разнообразие. В 2019 году мы приняли решение отталкиваться от традиционных языков медиаплатформ — звука, видео и текста. Но при обсуждении короткого списка в этом году (опять же, после долгих споров) наконец пришли к решению, что цифровая среда — это универсальная мультимедийная, интерактивная, новая “ткань жизни”, и все деления в ней условны. Потому в центре внимания премии, прежде всего, миссия и идея просветительства, независимо от того, подкаст это, портал или канал в Telegram и YouTube. В нашем нынешнем коротком списке все финалисты равны», — прокомментировала выбор председатель жюри Анна Качкаева, журналист, директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

В состав жюри также входят литературовед, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Благотворительного Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова и автор и ведущий шоу Straight Talk with Gay People, сооснователь студии «История будущего», журналист Карен Шаинян.

Лауреатов премии объявят 17 сентября в 19:00 мск на первой в России церемонии в формате телеграм-квеста @kant_immanuel_bot. Жюри выберет три лучших проекта, а также присудит Гран-при.







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