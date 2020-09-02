Гёте-Институт проводит молодежный онлайн-хакатон

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До 10 сентября Гёте-Институт принимает заявки от молодых людей, интересующихся информационными технологиями, на участие в международном молодежном онлайн-хакатоне, который пройдет с 9 по 12 октября.

Заявку можно подать онлайн на английском языке. К участию приглашаются жители Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Узбекистана и Украины.

Требования к участникам:

Возраст от 16 до 18 лет;

Желание улучшить свои навыки в сфере IT;

Намерение разработать собственный проект;

Знание английского языка на уровне, достаточном для общения;

Наличие ноутбука с камерой, микрофоном и интернет-соединением.



Международный онлайн-хакатон для молодежи — часть проекта «Data CTRL Centre», который был инициирован Гёте-Институтом и осуществляется совместно с партнерами: «Junge Tüftler» (Германия) и «1991 Open Data Incubator» (Украина).

Участникам и менторам хакатон предоставляет площадку и цифровые инструменты для создания и реализации идей, обмена опытом и профессионального развития.

«Главная цель мероприятия — собрать вместе молодых людей из Восточной Европы и Центральной Азии, развить новые идеи и придумать необычные решения в области безопасности и защиты данных, противодействия дезинформации, — сообщают организаторы. — Лучшие проекты, созданные во время хакатона, будут интегрированы в выставку — осенью их представят широкой публике».







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