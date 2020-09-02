Умер Борис Клюев

1 сентября в Москве в возрасте 76 лет умер актер театра и кино Борис Клюев.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Борис Владимирович Клюев родился в 1944 году в Москве, в 1969 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и был приглашен в Государственный академический Малый театр.

На протяжении нескольких десятилетий Борис Клюев был ведущим актером Малого театра, сыграв на его сцене более 70 ролей, в том числе в спектаклях «Гроза» (1974), «Горе от ума» (1975), «Король Лир» (1979), «Делец» (2000), «Корсиканка» (2002), «Пиковая дама» (2012), «Маскарад» (2014).

В конце 1960-х годов начал сниматься в кино, на счету актера более 120 ролей в фильмах и сериалах. Среди них роли графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979), Майкрофта Холмса в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986), Григория Орлова в многосерийном телефильме «Михайло Ломоносов» (1984–1986), агента Трианона в многосерийном телефильме «ТАСС уполномочен заявить...» (1984), пенсионера Николая Петровича в комедийном телесериале «Воронины» (2009–2019).

С 1969 года Борис Клюев преподавал в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина, заведовал кафедрой мастерства актера, руководил актерской мастерской. Народный артист России (2002).







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