 
16:07 1 сентября 2020Новости
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Booking Machine устраивает фестиваль в Music Media Dome

News_detailed_picture© Booking Machine

19 сентября в московском концертном зале Music Media Dome состоится музыкальный фестиваль Booking Machine Festival, который проводит агентство Booking Machine.

Как сообщают организаторы, гостей фестиваля ждут «новый лайн-ап из самобытных артистов, большая концертная площадка и две сцены».

На Booking Machine Festival выступят:


Билеты продаются на сайте фестиваля.


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