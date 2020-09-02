Театр наций представит девять премьер в новом сезоне

«Андреграунд». «Андреграунд»
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 2020133
Сегодня, 1 сентября, показом нового спектакля «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера в постановке Олега Долина открывается новый сезон Театра наций. В планах театра на сезон 2020/2021 еще восемь премьер.
Презентация спектаклей состоялась 31 августа, передает ТАСС. «Мы выпускаем девять премьер в этом сезоне. Три премьеры уже в сентябре, они должны были состояться весной, но не состоялись по известным причинам», — сказал на презентации художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.
Премьерные показы «Лекаря поневоле» состоятся 1 и 2 сентября. В спектакле заняты Илья Крикливец, Полина Виторган, Глеб Пускепалис, Данила Гнидо и другие молодые артисты.
3 и 4 сентября будет представлена премьера спектакля Тимофея Кулябина «Разбитый кувшин». Режиссер перенес действие пьесы Генриха фон Клейста из начала XIX века в 1920-е годы. Главную роль исполняет Ингеборга Дапкунайте.
7 и 8 сентября зрители впервые увидят спектакль «Страсти по Фоме» по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке Евгения Марчелли с Авангардом Леонтьевым в главной роли.
На 16 и 17 октября назначена премьера спектакля Алвиса Херманиса «Горбачев». Роли Михаила и Раисы Горбачевых исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.
В октябре в Театре наций также выйдет спектакль Андраника Саатчяна из цикла «Наше всё...», посвященый Константину Циолковскому и основанный на рассказе его старшей дочери Любови Константиновны, и пройдет первый Съезд современного танца, куратором выступит хореограф и танц-активистка Дина Хусейн.
Кроме того, сообщил Евгений Миронов, в новом сезоне готовят постановки режиссеры Константин Богомолов, Тимур Бекмамбетов и Максим Диденко.
Для Тимура Бекмамбетова работа в Театре наций станет дебютом на театральной сцене. Он поставит спектакль «Ходжа Насреддин» с участием Константина Хабенского, в качестве артистов выступят ростовые куклы. Премьера состоится на малой сцене 12 и 13 декабря.
В 2021 году на основной сцене будет представлен спектакль «Левша» по повести Лескова в режиссуре Максима Диденко. Над текстом работает драматург Валерий Печейкин. Роль Левши исполнит Евгений Стычкин, роль блохи — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.
Также на будущий год запланированы премьеры спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского в постановке Константина Богомолова, «Живой труп» по пьесе Толстого в постановке Данила Чащина и празднование юбилея Достоевского: в специальную программу войдут оперная, драматическая и кинематографическая лаборатории, а Елена Невежина поставит спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» по одноименному очерку писателя.
В рамках Года памяти и славы в театре готовилась премьера спектакля Дмитрия Сердюка «Моими глазами» с участием Натальи Теняковой, Авангарда Леонтьева, Сати Спиваковой, Марии Смольниковой, Юрия Нифонтова и других артистов — монологи о Великой Отечественной войне от лица разных героев: юного скрипача, новобранца, блокадников, балерины Ольги Лепешинской.
В гастрольных планах Театра наций поездки в Благовещенск, Томск, Свободный, Владивосток, Ноябрьск. В случае, если будут открыты границы, театр покажет свои спектакли в Тель-Авиве, Риге, Таллине, Лондоне, Женеве и Дюссельдорфе.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:34Объявлен короткий список премии «Просветитель.Digital»
13:32Интернет и культуру в эпоху постмодерна обсудят на встрече с Алексеем Ивановым
12:50Гёте-Институт проводит молодежный онлайн-хакатон
11:10Умер Борис Клюев
10:22Открывается Венецианский кинофестиваль
Вчера
17:48Центр братьев Люмьер готовит ретроспективу Наума Грановского
16:07Booking Machine устраивает фестиваль в Music Media Dome
15:30На «Флаконе» покажут VR-программу Венецианского кинофестиваляВсе новости
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 2020133
О биографии Ирины Одоевцевой по документальным источникам1 сентября 20201939
Купаловский театр как зеркало белорусской революции1 сентября 20201725
Группа, претендующая на звание главных инди-романтиков страны, — о панковском прошлом и новом альбоме1 сентября 20201064
Что нужно знать русским людям, которым хочется поучиться в Швеции, что такое студенческий заем и почему все преподаватели и студенты в стране друг с другом на «ты»31 августа 20203369
Юрий Александров о том, что коронавирус спровоцировал культурную дискриминацию31 августа 20201938
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 20202815
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 20203736
Перемены, которых не ждали: последняя глава из документального романа «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»27 августа 20206452
Захват под маской исследования? Анна Борисова разбирается в аду в Старосадском27 августа 20203940
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 20204265
Маша Сумнина о неприязни к «женскому искусству», дуализме мира, аполитичности и диктатуре26 августа 20204339