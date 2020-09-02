Театр наций представит девять премьер в новом сезоне

Сегодня, 1 сентября, показом нового спектакля «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера в постановке Олега Долина открывается новый сезон Театра наций. В планах театра на сезон 2020/2021 еще восемь премьер.

Презентация спектаклей состоялась 31 августа, передает ТАСС. «Мы выпускаем девять премьер в этом сезоне. Три премьеры уже в сентябре, они должны были состояться весной, но не состоялись по известным причинам», — сказал на презентации художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.

Премьерные показы «Лекаря поневоле» состоятся 1 и 2 сентября. В спектакле заняты Илья Крикливец, Полина Виторган, Глеб Пускепалис, Данила Гнидо и другие молодые артисты.

3 и 4 сентября будет представлена премьера спектакля Тимофея Кулябина «Разбитый кувшин». Режиссер перенес действие пьесы Генриха фон Клейста из начала XIX века в 1920-е годы. Главную роль исполняет Ингеборга Дапкунайте.

7 и 8 сентября зрители впервые увидят спектакль «Страсти по Фоме» по повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке Евгения Марчелли с Авангардом Леонтьевым в главной роли.

На 16 и 17 октября назначена премьера спектакля Алвиса Херманиса «Горбачев». Роли Михаила и Раисы Горбачевых исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

В октябре в Театре наций также выйдет спектакль Андраника Саатчяна из цикла «Наше всё...», посвященый Константину Циолковскому и основанный на рассказе его старшей дочери Любови Константиновны, и пройдет первый Съезд современного танца, куратором выступит хореограф и танц-активистка Дина Хусейн.

Кроме того, сообщил Евгений Миронов, в новом сезоне готовят постановки режиссеры Константин Богомолов, Тимур Бекмамбетов и Максим Диденко.

Для Тимура Бекмамбетова работа в Театре наций станет дебютом на театральной сцене. Он поставит спектакль «Ходжа Насреддин» с участием Константина Хабенского, в качестве артистов выступят ростовые куклы. Премьера состоится на малой сцене 12 и 13 декабря.

В 2021 году на основной сцене будет представлен спектакль «Левша» по повести Лескова в режиссуре Максима Диденко. Над текстом работает драматург Валерий Печейкин. Роль Левши исполнит Евгений Стычкин, роль блохи — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Также на будущий год запланированы премьеры спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Островского в постановке Константина Богомолова, «Живой труп» по пьесе Толстого в постановке Данила Чащина и празднование юбилея Достоевского: в специальную программу войдут оперная, драматическая и кинематографическая лаборатории, а Елена Невежина поставит спектакль «Зимние заметки о летних впечатлениях» по одноименному очерку писателя.

В рамках Года памяти и славы в театре готовилась премьера спектакля Дмитрия Сердюка «Моими глазами» с участием Натальи Теняковой, Авангарда Леонтьева, Сати Спиваковой, Марии Смольниковой, Юрия Нифонтова и других артистов — монологи о Великой Отечественной войне от лица разных героев: юного скрипача, новобранца, блокадников, балерины Ольги Лепешинской.

В гастрольных планах Театра наций поездки в Благовещенск, Томск, Свободный, Владивосток, Ноябрьск. В случае, если будут открыты границы, театр покажет свои спектакли в Тель-Авиве, Риге, Таллине, Лондоне, Женеве и Дюссельдорфе.







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