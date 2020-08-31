Вышел фильм об «Арт-Овраге»

© Федор Павлов-Андреевич, Анна Монгайт

Анна Монгайт и Федор Павлов-Андреевич стали авторами документального фильма «Искусство простого человека». Фильм посвящен 10-летию фестиваля городской культуры «Арт-Овраг», который проходит в городе Выксе Нижегородской области.

На примере знаменитых проектов фестиваля и других важных событий современной культуры последних десятилетий фильм «Искусство простого человека» рассказывает об актуальном тренде в мировом искусстве — активном сотрудничестве современных художников с непрофессионалами.

Искусство использует простого человека или простой человек — искусство? На этот вопрос пытаются ответить создатели картины и ее герои — крестьяне и заводские рабочие, шахтеры и бездомные, учителя и спортсмены, а также художники и режиссеры, хореографы и архитекторы, кураторы и продюсеры — от Анны Абалихиной и Петлюры до Арсена Савадова и Николая Полисского.

В фокусе повествования — в том числе и ключевые проекты «Арт-Оврага»: site specific перформанс Анны Абалихиной «Страсти по Мартену», проекты екатеринбургского художника Владимира Селезнева, муралы ведущих российских стрит-артистов, произведения в жанре паблик-арта.

Среди героев фильма сантехник Абдумамад Бекмамадов, один из авторов и исполнителей спектакля «Театра.doc» «Акын-опера» (режиссер Всеволод Лисовский), получившего премию «Золотая маска» как «Лучший спектакль-эксперимент». Абдумамад Бекмамадов принимал участие в этой постановке в промежутке между строительными работами в Москве.

В фильме рассказывается история художника Александра Петлюры и его музы и модели пани Брони. Благодаря Петлюре пожилая женщина с ментальным диагнозом начала карьеру художника и в возрасте 74 лет завоевала титул «Альтернативная мисс Вселенной» в Лондоне, навсегда войдя в мировую историю искусства.

В числе проектов, где размывается граница между искусством и жизнью, серия киевского фотографа Арсена Савадова с позирующими донбасскими шахтерами, перформансы Дины Хусейн, в которых она активно работает с непрофессионалами, а также продолжающееся уже более 20 лет сотрудничество Николая Полисского с жителями деревни Никола-Ленивец, которые участвуют в строительстве лэнд-арт объектов на равных, полагая себя художниками наряду со своим руководителем.

Своими историями коллабораций с так называемыми «простыми людьми» в этом фильме также делятся театральный режиссер Юрий Муравицкий, архитектор Олег Шапиро, основатель фестиваля «Арт-Овраг», глава благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых и другие.

Фильм создан под художественным руководством ведущей телеканала «Дождь», арт-критика Анны Монгайт и художника и арт-директора фестиваля «Арт-Овраг» Федора Павлова-Андреевича. Съемки фильма проходили Выксе — месте зарождения и постоянного проведения фестиваля, а также в Москве, Киеве, Екатеринбурге, Петербурге и Калужской области.

Объединенная металлургическая компания и благотворительный фонд «ОМК-Участие» проводят в Выксе фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» с 2011 года. Программа фестиваля объединяет современное искусство, театр, паблик-арт, музыку и спорт. За годы существования фестиваля в городе Выкса было создано 85 стрит-арт работ и паблик-арт объектов, построено 15 объектов городского дизайна, запущена программа «промышленного туризма» и открыта арт-резиденция, где побывали десятки художников со всего мира.

В связи с пандемией десятый, юбилейный фестиваль «Арт-Овраг» перенесен на лето 2021 года. Фильм «Искусство простого человека» станет первым событием, посвященным десятилетию выксунского фестиваля.







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