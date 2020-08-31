Инженерный театр АХЕ откроет сезон уличным спектаклем

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13 сентября в пространстве Никольских рядов в Петербурге состоится первое представление нового сезона Инженерного театра АХЕ. Он покажет уличный спектакль в жанре инженерного шапито «Пена дней».
Как сообщает сайт театра, «Пена дней» — это вольное переложение избранных эпизодов романа Бориса Виана. Премьера спектакля состоялась в 2015 году.
«Покрышкин старательно прививает черенок из вишневого сада к изнеженной орхидее французского би-бопа, растущей на пустыре русского абсурда. Хармс выпалывает из этого пустыря сорняки повседневности, а Стравинский конструирует похоронный марш из сора дней. Всё это на мобильный телефон снимает Дзига Вертов и выкладывает в сеть. Как будто», — говорится в описании спектакля.
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