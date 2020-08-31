 
12:09 31 августа 2020Новости
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Инженерный театр АХЕ откроет сезон уличным спектаклем

News_detailed_picture© Станислав Левшин

13 сентября в пространстве Никольских рядов в Петербурге состоится первое представление нового сезона Инженерного театра АХЕ. Он покажет уличный спектакль в жанре инженерного шапито «Пена дней».

Как сообщает сайт театра, «Пена дней» — это вольное переложение избранных эпизодов романа Бориса Виана. Премьера спектакля состоялась в 2015 году.

«Покрышкин старательно прививает черенок из вишневого сада к изнеженной орхидее французского би-бопа, растущей на пустыре русского абсурда. Хармс выпалывает из этого пустыря сорняки повседневности, а Стравинский конструирует похоронный марш из сора дней. Всё это на мобильный телефон снимает Дзига Вертов и выкладывает в сеть. Как будто», — говорится в описании спектакля.

  • Постановка: Инженерный театр АХЕ
  • Исполнители: Максим Исаев, Павел Семченко, Наталья Шамина, Гала Самойлова, Александр Кошкидько, Ник Хамов, Валерий Кефт, Сергей Азеев
  • Музыка: Денис Антонов, Александр Лыгун, Леон Суходольский
  • Организационная поддержка: Вадим Гололобов, Мария Тавапова

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