Инженерный театр АХЕ откроет сезон уличным спектаклем

© Станислав Левшин

13 сентября в пространстве Никольских рядов в Петербурге состоится первое представление нового сезона Инженерного театра АХЕ. Он покажет уличный спектакль в жанре инженерного шапито «Пена дней».

Как сообщает сайт театра, «Пена дней» — это вольное переложение избранных эпизодов романа Бориса Виана. Премьера спектакля состоялась в 2015 году.

«Покрышкин старательно прививает черенок из вишневого сада к изнеженной орхидее французского би-бопа, растущей на пустыре русского абсурда. Хармс выпалывает из этого пустыря сорняки повседневности, а Стравинский конструирует похоронный марш из сора дней. Всё это на мобильный телефон снимает Дзига Вертов и выкладывает в сеть. Как будто», — говорится в описании спектакля.

Постановка: Инженерный театр АХЕ

Инженерный театр АХЕ Исполнители: Максим Исаев, Павел Семченко, Наталья Шамина, Гала Самойлова, Александр Кошкидько, Ник Хамов, Валерий Кефт, Сергей Азеев

Максим Исаев, Павел Семченко, Наталья Шамина, Гала Самойлова, Александр Кошкидько, Ник Хамов, Валерий Кефт, Сергей Азеев Музыка: Денис Антонов, Александр Лыгун, Леон Суходольский

Денис Антонов, Александр Лыгун, Леон Суходольский Организационная поддержка: Вадим Гололобов, Мария Тавапова





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