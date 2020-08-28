Ольга Седакова стала лауреатом премии Lerici Pea

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Итальянская литературная премия Lerici Pea 2020 года за творческий вклад на протяжении всей карьеры присуждена поэту Ольге Седаковой.
Как сообщает сайт премии, вручение состоится 27 сентября в городе Леричи в провинции Лигурия на западе Италии.
Ольга Седакова (р. 1949) — автор десятков книг стихов, прозы, переводов и филологических исследований. Кандидат филологических наук (1983), доктор богословия honoris causa (Минский европейский гуманитарный университет, 2003).
Офицер Ордена искусств и словесности Французской Республики (2012), академик академии Sapientia et Scientia (Рим, 2013), академик Амвросианской академиии (Милан, 2014). Лауреат премий Андрея Белого (1983), Альфреда Тёпфера (1994), Александра Солженицына (2003), Данте Алигьери (2011) и других литературных премий.
Премия Lerici Pea — одна из старейших литературных наград Италии — присуждается с 1954 года. Среди лауреатов последних лет Ив Бонфуа (Франция), Шеймас Хини (Ирландия), Ханс Магнус Энценсбергер (Германия), Сейс Нотебоом (Нидерланды), Хуан Хельман (Аргентина), Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко (Россия), Эдоардо Сангвинетти и Мило де Анджелис (Италия).
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