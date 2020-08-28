Ольга Седакова стала лауреатом премии Lerici Pea

Итальянская литературная премия Lerici Pea 2020 года за творческий вклад на протяжении всей карьеры присуждена поэту Ольге Седаковой.

Как сообщает сайт премии, вручение состоится 27 сентября в городе Леричи в провинции Лигурия на западе Италии.

Ольга Седакова (р. 1949) — автор десятков книг стихов, прозы, переводов и филологических исследований. Кандидат филологических наук (1983), доктор богословия honoris causa (Минский европейский гуманитарный университет, 2003).

Офицер Ордена искусств и словесности Французской Республики (2012), академик академии Sapientia et Scientia (Рим, 2013), академик Амвросианской академиии (Милан, 2014). Лауреат премий Андрея Белого (1983), Альфреда Тёпфера (1994), Александра Солженицына (2003), Данте Алигьери (2011) и других литературных премий.

Премия Lerici Pea — одна из старейших литературных наград Италии — присуждается с 1954 года. Среди лауреатов последних лет Ив Бонфуа (Франция), Шеймас Хини (Ирландия), Ханс Магнус Энценсбергер (Германия), Сейс Нотебоом (Нидерланды), Хуан Хельман (Аргентина), Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко (Россия), Эдоардо Сангвинетти и Мило де Анджелис (Италия).







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