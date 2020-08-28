Юбилейная ретроспектива Феллини пройдет в пяти городах России

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С 5 по 26 сентября в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Владивостоке состоятся показы ретроспективы Федерико Феллини, приуроченной к столетию режиссера.
Рестроспектива организована Итальянским институтом культуры в Москве, Посольством Италии в Москве и дистрибьюторской компанией «ПилотКино» при поддержке Музея кино.
Расписание:
Откроет ретроспективу фильм «Амаркорд» (Amarcord, 1973), ставший лауреатом премии «Оскар» и премии Национального совета кинокритиков США как лучший иностранный фильм. В программу также вошли «Белый шейх» (Lo Sceicco Bianco, 1952) — первая картина, которую Феллини снял в качестве режиссера, «Казанова» (Il Casanova di Federico Fellini, 1976) — фильм-лауреат премии «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам Данило Донати и двух премий BAFTA, «Город женщин» с Марчелло Мастроянни в главной роли и «Сатирикон» (Fellini — Satyricon, 1969), номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус».
Кроме того, зрители увидят два фильма, которые не выходили в широкий прокат в нашей стране: «Маменькины сынки» (I Vitelloni, 1953) — один из первых фильмов Феллини, принесших ему мировую славу, лауреат Венецианского кинофестиваля и номинант на «Оскар», и «Голос Луны» (La voce della Luna, 1990) — последняя картина режиссера, его духовное завещание и одна из лучших работ молодого Роберто Бениньи.
Все фильмы будут показаны в отреставрированных версиях на языке оригинала с русскими субтитрами.
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