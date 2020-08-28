«Золотая маска» открывает региональную программу

1 сентября в Благовещенске открывается региональная программа фестиваля российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Золотой маски», программа охватит 13 городов, причем в нескольких городах Амурской области — Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее — фестиваль пройдет впервые.

«В 2020 году, когда весь мир оказался в ситуации эпидемиологического кризиса, вызванного коронавирусом, "Золотая маска" не стала исключением, ее деятельность была приостановлена. Фестиваль на Дальнем Востоке должен стать первым гастрольным проектом этого года, призванным помочь театральным коллективам и зрителям вернуться к прежней культурной жизни», — рассказали в пресс-службе.

В афише региональной программы спектакли МХТ имени А.П. Чехова, Московского театра имени Вл. Маяковского, Театра наций, Московского театра имени А.С. Пушкина, Музыкального театра «Карамболь» и театра «Мастерская» из Петербурга. Помимо спектаклей в Благовещенске и Тынде фестиваль проведет специальную образовательную программу — мастер-классы, семинары и лекции.

В сентябре «Золотая маска» совместно с Платоновским фестивалем представит свои спектакли в Воронеже, в конце сентября — начале октября фестиваль пройдет в Казани на сцене Татарского театра имени Г. Камала и Казанского большого драматического театра имени В.И. Качалова. В октябре спектакли «Золотой маски» покажут в Петрозаводске, Костомукше и Череповце, в ноябре — в Иркутске, Братске и Смоленске. Программа завершится в конце ноября в Петербурге.

Расписание программы опубликовано на сайте «Золотой маски».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU