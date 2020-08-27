«Пересветов переулок» проведет архивную выставку

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3 сентября в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Пересветов переулок. Разбор архива».
Как сообщают организаторы, на этой выставке архив галереи не только впервые открывается для зрителей, но и осознается как музейная коллекция.
«Пересветов переулок» (ранее — выставочный зал Пролетарского района) открылся в конце 1986 года, став первой официальной площадкой для знаменитого «Клуба авангардистов» (КЛАВА). В разное время свои работы здесь показывали такие художники, как Лев Кропивницкий, Авдей Тер-Оганьян, Свен Гундлах, Юрий Альберт, Ольга Чернышёва, Лариса Звездочетова, Дмитрий Цветков, Илья Китуп, Елена Елагина, Игорь Макаревич, Никита Алексеев, Виталий Ермолаев, Михаил Шемякин.
Идея архивной выставки принадлежит Дарье Серенко, выставку курируют Марта Цайх и Александра Киселева, которые задались целью связаться со всеми художниками и художницами, взаимодействовавшими с галереей за ее более чем 30-летнюю историю, дополнить архив фотоматериалами из частных коллекций и записать интервью с очевидцами. Этот исследовательский процесс продолжится и после закрытия выставки, а во время ее работы к участию в нем приглашаются посетители.
Выставка «Пересветов переулок. Разбор архива» продлится до 4 октября.
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