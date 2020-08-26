Программа «Атомная Москва глазами инженера» откроется 28 августа

© «Москва глазами инженера»

С 28 августа по 28 сентября пройдут экскурсии, квизы, паблик-токи, лекции и другие мероприятия специального проекта «Атомная Москва глазами инженера», посвященного 75-летию атомной промышленности.

Как сообщают организаторы программы, образовательный проект «Москва глазами инженера», жителям и гостям Москвы расскажут и покажут, как атомные технологии влияют на жизнь человека и отражаются в искусстве, архитектуре, развитии города.

С 28 августа по 18 сентября на дизайн-заводе «Флакон» будут проходить «Атомные пятницы» — тематические программы, которые расскажут об отражении образа атома в кино, музыке, литературе и архитектуре. Гостей ждут встречи с известными учеными, журналистами и кинокритиками, интерактивные перформансы, литературные чтения и музыкальные сеты.

Программу откроет «КИНОпятница» в новом кинотеатре под открытым небом дизайн-завода «Флакон». Кинокритик Егор Москвитин расскажет о том, как тема ядерной физики и научных открытий отразилась в отечественном кинематографе. После лекции состоится показ культового фильма шестидесятых «9 дней одного года» Михаила Ромма, посвященного работе физиков-ядерщиков.

Участие во всех мероприятиях программы «Атомная Москва глазами инженера» бесплатное по предварительной регистрации.

Партнер проекта — сеть Информационных центров по атомной энергии







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