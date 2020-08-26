Программа «Атомная Москва глазами инженера» откроется 28 августа

Что смотреть на «Ночи кино» в Москве
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 2020795
С 28 августа по 28 сентября пройдут экскурсии, квизы, паблик-токи, лекции и другие мероприятия специального проекта «Атомная Москва глазами инженера», посвященного 75-летию атомной промышленности.
Как сообщают организаторы программы, образовательный проект «Москва глазами инженера», жителям и гостям Москвы расскажут и покажут, как атомные технологии влияют на жизнь человека и отражаются в искусстве, архитектуре, развитии города.
С 28 августа по 18 сентября на дизайн-заводе «Флакон» будут проходить «Атомные пятницы» — тематические программы, которые расскажут об отражении образа атома в кино, музыке, литературе и архитектуре. Гостей ждут встречи с известными учеными, журналистами и кинокритиками, интерактивные перформансы, литературные чтения и музыкальные сеты.
Программу откроет «КИНОпятница» в новом кинотеатре под открытым небом дизайн-завода «Флакон». Кинокритик Егор Москвитин расскажет о том, как тема ядерной физики и научных открытий отразилась в отечественном кинематографе. После лекции состоится показ культового фильма шестидесятых «9 дней одного года» Михаила Ромма, посвященного работе физиков-ядерщиков.
Участие во всех мероприятиях программы «Атомная Москва глазами инженера» бесплатное по предварительной регистрации.
Партнер проекта — сеть Информационных центров по атомной энергии
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:55Лауреатом Международного Букера стала Марика Лукас Рейневелд
18:11В Беляево отпразднуют День Пригова
17:09Из Новой Третьяковки эвакуировали посетителей
16:16Программа «Атомная Москва глазами инженера» откроется 28 августа
15:25«Гараж» объявил участников Триеннале российского современного искусства
14:30Брейгеля и Босха в современном кино обсудят на «Ночи кино» в Пушкинском музее
12:58Кинофестиваль «Стрелки» представит десять премьер
11:03Фестиваль Earlymusic пройдет в онлайн-формате
25 августа 2020
17:40В Венской опере запретили кричать «Браво!»Все новости
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 2020795
Маша Сумнина о неприязни к «женскому искусству», дуализме мира, аполитичности и диктатуре26 августа 2020991
«Женщины — инициаторы и лидеры процессов в современном российском музее»25 августа 20201454
Представляем экспериментальных музыкантов из Сибири — участников онлайн-программы «Резко континентальные шумы» XIX Международного Канского фестиваля24 августа 20201524
Стихи Вальжины Морт в переводе с белорусского Галины Рымбу24 августа 20202388
Интервью с Наталией Опалевой и Полиной Лобачевской: пять лет Музею AZ24 августа 20201857
Музыканты со всего мира на сборнике в поддержку мирных протестующих в Беларуси24 августа 20202182
Алгоритмы — это по-своему terra incognita. Как освоить эту землю, чтобы она приносила нам больше пользы, чем вреда, рассказывает немецкий эксперт из проекта Algo.Rules21 августа 20203727
«Синяя роза» Ольги Корсун на MIEFF21 августа 20203168
«Тургеневские женщины» на французском: песня «Центра» в версии парижско-петербургского дуэта21 августа 20202740
Беседа о том, может ли художник остановить самоцензуру и обойти современный агитпоезд20 августа 20203814
Ольга Рвачева о книге Амирана Урушадзе «Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону»20 августа 20203403