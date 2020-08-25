Тинторетто, Дюшан и Курентзис станут героями кинофестиваля The Art Newspaper Russia

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C 7 по 13 сентября в Москве пройдет 4-й фестиваль фильмов об искусстве, который организует газета The Art Newspaper Russia. На фестивале будут, в частности, показаны фильмы, посвященные Тинторетто, Марселю Дюшану и Теодору Курентзису.
Фестивальные показы будут проходить в Музее современного искусства «Гараж», Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино, кинотеатре «Пионер» и Мультимедиа Арт Музее, Москва.
В программе The Art Newspaper Russia Film Festival 2020 документальные фильмы, победители и участники международных конкурсов.
Фильм открытия, «Городские мечтательницы» (Канада, 2018) режиссера Джозеф Гиллель, рассказывает о четырех выдающихся женщинах-архитекторах — Дениз Скотт Браун, Корнелии Оберландер, Филлис Ламберт и Бланш Лемко ван Гинкел.
На фестивале можно будет увидеть еще семь фильмов:
Подробная информация о фильмах The Art Newspaper Russia Film Festival 2020 приводится на сайте фестиваля.
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