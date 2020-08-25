Тинторетто, Дюшан и Курентзис станут героями кинофестиваля The Art Newspaper Russia

Кадр из фильма «Марсель Дюшан: искусство возможного» © The Art Newspaper Russia Film Festival

C 7 по 13 сентября в Москве пройдет 4-й фестиваль фильмов об искусстве, который организует газета The Art Newspaper Russia. На фестивале будут, в частности, показаны фильмы, посвященные Тинторетто, Марселю Дюшану и Теодору Курентзису.

Фестивальные показы будут проходить в Музее современного искусства «Гараж», Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино, кинотеатре «Пионер» и Мультимедиа Арт Музее, Москва.

В программе The Art Newspaper Russia Film Festival 2020 документальные фильмы, победители и участники международных конкурсов.

Фильм открытия, «Городские мечтательницы» (Канада, 2018) режиссера Джозеф Гиллель, рассказывает о четырех выдающихся женщинах-архитекторах — Дениз Скотт Браун, Корнелии Оберландер, Филлис Ламберт и Бланш Лемко ван Гинкел.

На фестивале можно будет увидеть еще семь фильмов:

«Тинторетто и новая Венеция» (Италия-Германия, 2020), реж. Эрминио Перокко;

«Марсель Дюшан: искусство возможного» (США, 2019), реж. Мэтью Тейлор;

«Новый Баухаус: жизнь и наследие Ласло Мохой-Надя» (США, 2019), реж. Алиса Намиас;

«Здесь пахнет ладаном» (Россия, 2019), реж. Александра Крецан, Иван Козлов;

«Бурное море» (Бразилия, 2018), реж. Винсент Римбо, Патриция Ланди;

«К Николь» (Россия-Украина, 2020), реж. Сергей Четверухин;

«Париж-1986» (Франция-Россия, 2019), реж. Елена Демидова.



Подробная информация о фильмах The Art Newspaper Russia Film Festival 2020 приводится на сайте фестиваля.







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