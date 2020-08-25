Выставка «Детский ВХУТЕМАС» пройдет в Москве

© Галерея «На Шаболовке»

25 августа в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Детский ВХУТЕМАС», на которой будут представлены более 140 произведений искусства, созданных выпускниками и преподавателями ВХУТЕМАСа для будущих поколений.

Как сообщает сайт галереи «На Шаболовке», выставка приурочена к столетию основания Высших художественно-технических мастерских — одного из первых художественных учебных заведений эпохи авангарда, открытого в Москве в 1920 году. Кураторы выставки — Александра Селиванова и Ксения Гусева.

В залах галереи «На Шаболовке» впервые будет представлен советский дизайн 1920-х для детей: керамика, текстиль, книги, кукольный театр и архитектурные проекты.

Кроме того, отмечают организаторы выставки, в пространстве галереи будет работать Открытая мастерская — интерактивная лаборатория, которая позволит каждому примерить на себя роль студента ВХУТЕМАСа — выполнить яркие и необычные задания на тему цвета, графики, ритма, построения объемной и пространственной композиции.

Выставка «Детский ВХУТЕМАС» в галерее «На Шаболовке» продлится до 10 января 2021 года. Выставку дополнят лекции, семинары, мастер-классы и другие мероприятия образовательной программы для детей и взрослых.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU