Объявлены победители кинофестиваля «Короче»

23 августа завершился фестиваль короткометражного кино «Короче». Главный приз присужден фильму Татьяны Лялиной «Хочу домой».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«Хочу домой» — дебютная режиссерская работа актрисы в театра «Современник» Татьяны Лялиной. Главный герой 14-минутной картины, говорится в ее описании на сайте компании CinePromo, «настолько хотел домой, что восстал из могилы и просто пошел. Но оказалось, что дома его место уже занято».

Обладателем приза за лучшую режиссуру стал Алексей Талызин, автор фантастического триллера «Кое-что задаром», приз за лучший сценарий получил фильм Павла Сидорова «Саша ищет таланты».

Специальный приз жюри присужден «Кощею» Романа Михайлова, приз зрительских симпатий — «Годовщине» Эдины Умеровой.

Фестиваль короткометражного кино «Короче», призванный помочь молодым режиссерам со всей страны встретиться с профессионалами киноиндустрии, проводится в Калининграде с 2013 года. В конкурсной программе могут участвовать фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут.

В этом году фестиваль проходил в онлайн-режиме на платформе «КиноПоиск HD». В основной программе было представлено 32 фильма. В состав фестивального жюри входили создатель и глава студии «Профит» Игорь Толстунов, ему помогали режиссер Клим Шипенко, актриса Кристина Асмус, актер Андрей Смоляков и журналист Андрей Колесников.

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области







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