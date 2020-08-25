Объявлены победители кинофестиваля «Короче»

Кариатида, оптическая машина и кураторская революция Екатерины Иноземцевой
«Женщины — инициаторы и лидеры процессов в современном российском музее»25 августа 2020353
23 августа завершился фестиваль короткометражного кино «Короче». Главный приз присужден фильму Татьяны Лялиной «Хочу домой».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
«Хочу домой» — дебютная режиссерская работа актрисы в театра «Современник» Татьяны Лялиной. Главный герой 14-минутной картины, говорится в ее описании на сайте компании CinePromo, «настолько хотел домой, что восстал из могилы и просто пошел. Но оказалось, что дома его место уже занято».
Обладателем приза за лучшую режиссуру стал Алексей Талызин, автор фантастического триллера «Кое-что задаром», приз за лучший сценарий получил фильм Павла Сидорова «Саша ищет таланты».
Специальный приз жюри присужден «Кощею» Романа Михайлова, приз зрительских симпатий — «Годовщине» Эдины Умеровой.
Фестиваль короткометражного кино «Короче», призванный помочь молодым режиссерам со всей страны встретиться с профессионалами киноиндустрии, проводится в Калининграде с 2013 года. В конкурсной программе могут участвовать фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут.
В этом году фестиваль проходил в онлайн-режиме на платформе «КиноПоиск HD». В основной программе было представлено 32 фильма. В состав фестивального жюри входили создатель и глава студии «Профит» Игорь Толстунов, ему помогали режиссер Клим Шипенко, актриса Кристина Асмус, актер Андрей Смоляков и журналист Андрей Колесников.
Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:40В Венской опере запретили кричать «Браво!»
16:22Объявлены участники ярмарки молодого современного искусства blazar
15:37Департамент кинематографии Минкульта возглавила Светлана Максимченко
14:56Тинторетто, Дюшан и Курентзис станут героями кинофестиваля The Art Newspaper Russia
13:24Берлинале вводит гендерно нейтральные призы
12:34В «Новом Иерусалиме» открывается выставка «XX век: отражение на бумаге»
11:42«Пионер» покажет фильмы Лондонского анимационного фестиваля
Вчера
18:10В Казани открывается лаборатория THEATRUM
16:01Кураторы, галеристы и арт-менеджеры встретятся на Кураторском форуме в ПетербургеВсе новости
«Женщины — инициаторы и лидеры процессов в современном российском музее»25 августа 2020353
Представляем экспериментальных музыкантов из Сибири — участников онлайн-программы «Резко континентальные шумы» XIX Международного Канского фестиваля24 августа 2020911
Стихи Вальжины Морт в переводе с белорусского Галины Рымбу24 августа 20201498
Интервью с Наталией Опалевой и Полиной Лобачевской: пять лет Музею AZ24 августа 20201275
Музыканты со всего мира на сборнике в поддержку мирных протестующих в Беларуси24 августа 20201385
Алгоритмы — это по-своему terra incognita. Как освоить эту землю, чтобы она приносила нам больше пользы, чем вреда, рассказывает немецкий эксперт из проекта Algo.Rules21 августа 20203143
«Синяя роза» Ольги Корсун на MIEFF21 августа 20202696
«Тургеневские женщины» на французском: песня «Центра» в версии парижско-петербургского дуэта21 августа 20202257
Беседа о том, может ли художник остановить самоцензуру и обойти современный агитпоезд20 августа 20203295
Ольга Рвачева о книге Амирана Урушадзе «Вольная вода. Истории борьбы за свободу на Дону»20 августа 20202863
Александр Морозов о Вавилоне по имени Москва и о сложном выборе, перед которым стоят протесты в Беларуси20 августа 20209287
«Жираф» Анны Софи Хартманн на фестивале дебютного кино в Новой Голландии19 августа 20202897