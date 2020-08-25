Умер Михаил Румер

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23 августа в Берлине умер писатель и журналист Михаил Румер (Румер-Зараев).
Об этом сообщил Павел Нерлер.
Михаил Залманович Румер родился в Москве в 1936 году в семье известного журналиста, окончил Московский институт инженеров землеустройства, работал инженером-геодезистом, а потом долгие годы — в различных газетах и журналах Москвы, был заведующим отделом промышленности в «Московской правде», спецкором «Сельской жизни», заместителем редактора отдела публицистики «Огонька», заместителем редактора еженедельника «Век».
В последние десятилетия, живя в Германии, Румер редактировал русскоязычные еврейские газеты: «Круг» в Ганновере, «Еврейскую газету» и «Еврейскую панораму» в Берлине. Его проза и публицистика выходила в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Октябрь», «Новый мир», «Знамя», «Континент, «Нева», «22», «Время и место», «Мосты» и других изданиях.
Автор документальных и художественных книг «По следам Смоленского архива» (1990), «Сошествие в ад. Варшавское гетто. Параллели истории» (1999), «Одиночество власти» (2007), «Диабет и другие повести» (2015), «Экономические эксперименты. Полные хроники» (2019).
В 2020 году в издательстве «Нестор-История» выходит книга Михаила Румера «Хождение по руинам. Портреты трех сельских районов на фоне новейшей истории» — документальное повествование о «районных буднях» и о процессах, идущих в российской деревне в последние десятилетия.
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