Фестиваль Довлатова посвятят «бронзовому веку» русской культуры

© День Д — Фестиваль Сергея Довлатова

5 и 6 сентября в Петербурге пройдет фестиваль Сергея Довлатова «День Д». Он будет посвящен «бронзовому веку» русской культуры – так называла Анна Ахматова культуру поколения Иосифа Бродского.

Расписание фестиваля «День Д — Бронзовый век» приводится на его сайте. Организаторы подготовили около тридцати бесплатных событий в онлайн- и офлайн-режиме: экскурсии, квесты, уличные спектакли, интеллектуальные игры, лекции и круглые столы.

В частности, в программе конференция «День Д — Бронзовый век», среди участником которой Лев Лурье, Валерий Попов, Глеб Морев и Валерий Шубинский, лекция Дмитрия Быкова «Высоцкий и Бродский», выставка работ художника Михаила Беломлинского, концерт «Довлатов Jazz» с участием Владимира Волкова и Алексея Чижика.

В этом году «День Д» впервые приходит в Москву. 9 сентября в галерее «Антиквариум» откроется выставка «Сергей Довлатов и его окружение. К 30-летию со дня смерти».

На ней до 18 сентября можно будет увидеть книги с автографами, рукописи, фотографии из личных архивов друзей и коллег писателя, а на 19 сентября назначен благотворительный аукцион в поддержку «Дня Д — 2021» и фонда «Адвита», посвященный 80-летию Сергея Довлатова.







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