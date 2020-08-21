Премьера новой оперы Владимира Раннева пройдет в Дрездене

© HELLERAU – European Centre for the Arts

24 сентября на сцене Европейского центра искусств Хеллерау в Дрездене будет впервые представлена новая опера российского композитора Владимира Раннева «Бойня номер пять» по одноименному роману Курта Воннегута.

Премьерная серия продолжится 25, 26 и 27 сентября.

Как сообщает сайт Хеллерау, спектакль выйдет в постановке театрального режиссера, лауреата премии «Золотая маска» Максима Диденко, предложившего современный взгляд на текст Воннегута, культуру памяти и «дрезденский миф».

Отмечается, что спектакль задуман как мультимедийный проект на пересечении театра, танца, музыки и перформанса. В нем примут участие вокальный ансамбль AuditivVokal Dresden под управлением Олафа Катцера и танцевальная группа из девяти артистов, с которыми работает хореограф Владимир Варнава.

Также в создании спектакля участвуют драматург Йоханнес Кирстен, художник по костюмам, сценограф и художник по свету Эй Джей Вайсбард и видеохудожник Олег Михайлов.

Проект реализуется при поддержке Федерального фонда культуры, а также города Дрездена, Управления культуры и охраны памятников и Культурного фонда Саксонии







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