Умер Анджей Валицкий

20 августа в Варшаве в возрасте 90 лет умер историк польской и русской философии Анджей Валицкий.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Анджей Валицкий родился в 1930 году в Варшаве, окончил Варшавский университет (1953), в 1958–1960 годах работал там на факультете социологии, в 1960–1981 годах — в Институте философии и социологии Польской академии наук. В 1960 году получил исследовательский грант фонда Форда для работы в США и Англии, в 1964 году защитил докторскую диссертацию посвященную славянофилам и славянофильско-западническим спорам.

С 1981 года преподавал за рубежом, в качестве приглашенного профессора работал в университетах Великобритании, США, Австралии, Австрии, Дании, Японии, Швейцарии. В 1981–1986 годах работал в Австралийском национальном университете в Канберре, с 1986 года преподавал русскую интеллектуальную историю в Университете Нотр Дам (США).

В сферу научных интересов Анджея Валицкого входили история польской и российской мысли от эпохи Просвещения до XX века, взаимоотношения Польши и России в сфере философской и политической мысли. Особое внимание ученый уделял философии консерватизма и национализма, историй освободительных идей, философий народничества и марксизма.

Автор более 400 работ, в том числе более 20 книг, среди которых наибольшую известность получили монографии «История русской мысли от Просвещения до марксизма» (1979) и «Очерк русской мысли: От Просвещения до религиозно-философского ренессанса» (2005).

Действительный член Польской академии наук (1998). Заслуженный профессор Польской академии наук и Университета Нотр Дам. Лауреат премии Бальцана (1998).







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