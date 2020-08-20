В летнем кинотеатре музея «Гараж» покажут «Сатанинское танго» Белы Тарра

© Музей современного искусства «Гараж»

29 августа в летнем кинотеатре Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» в Москве будет представлен фильм венгерского режиссера Белы Тарра «Сатанинское танго», который длится более семи часов.

Как сообщает сайт музея «Гараж», показ начнется в 20:00 и закончится в 4:00.

«Сатанинское танго» ( Sátántangó, Венгрия-Германия-Швейцария, 1994)

Режиссер: Бела Тарр

Авторы сценария: Бела Тарр, Ласло Краснахоркаи

Оператор: Габор Медвидь

Композитор: Михай Виг



Синопсис: Пребывающую в запустении ферму где-то на окраине Восточной Европы собираются покинуть последние обитатели. Перед тем как сделать это, они решают разделить поровну заработанные деньги, но их планы нарушает известие о появлении Иримиаша — загадочного человека с темным прошлым, который исчез полтора года назад и считался погибшим.

«Снятый в монохромной черно-белой палитре, фильм Белы Тарра основан на одноименном романе его постоянного соавтора Ласло Краснахоркаи и разделен на двенадцать глав. Вместе они образуют эпическое повествование о достигшем старости и глубоко несовершенном человеческом мире, который не изменился и не стал лучше с момента своего возникновения, и будто бы стоит на одном и том же проклятом месте, ожидая смерти, что никак не наступит. В величественном "Танго" знаменитые длинные планы Тарра буквально показывают, как изначально свободное время или останавливается и вязнет в тяжеловесном пространстве, наполненном преступлениями и ложью, или окружает человека, двигаясь вокруг него по спирали», — пишут организаторы показа.

Фильм демонстрируется на венгерском языке с русскими субтитрами.

Показ пройдет в рамках новой рубрики «Счастливые часы», посвященной кино, которое выходит за рамки стандартной длительности и работает с визуализацией времени. «Сатанинское танго» — самый продолжительный фильм рубрики, он длится 7 часов 19 минут.

Также в рубрике «Счастливые часы» в летнем кинотеатре Garage Screen будут показаны ранняя картина Лава Диаса «Батанг Уэстсайд» и драма Рюсукэ Хамагути «Счастливый час». Хронометраж каждого из этих фильмов превышает пять часов.







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