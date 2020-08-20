Акунин, Парфенов и Бекмамбетов читают книги вместе с людьми с синдромом Дауна

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Благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили просветительский онлайн-проект «Книжки вверх ногами», в котором известные деятели культуры читают любимые книги вместе с людьми с синдромом Дауна. Среди участников проекта Борис Акунин, Леонид Парфенов и Тимур Бекмамбетов.
Как сообщают организаторы, цель проекта – показать индивидуальность людей с синдромом Дауна, их предпочтения в литературе и искусстве, осознанность и мотивированность их выбора. Через литературные образы, знакомые каждому, авторы проекта стремятся призвать к толерантности и рассказать больше о людях с особенностями развития.
Увидеть проект можно на страницах просветительского онлайн-журнала «Термос» фонда «Синдром любви».
Первыми вышли выпуски, где вместе с ребятами с синдромом Дауна Никитой Паничевым, Марией Будиной, Риммой Исмаиловой, Иваном Настасовым и Антоном Санкевичем писатель Борис Акунин читает «Белую Гвардию» Михаила Булгакова, журналист Леонид Парфенов читает «Турецкий гамбит» Бориса Акунина и «Т» Виктора Пелевина, а режиссер Тимур Бекмамбетов — «Ночной Дозор» Сергея Лукьяненко.
Участники проекта не только читают, но обсуждают прочитанное, делятся своими впечатлениями и отвечают на вопросы друг друга. Выбор произведений не случаен: они помогают обратиться к собственным переживаниям, чувствам и беспокоящим проблемам, а также показать, что для людей с разным развитием они бывают схожими.
В следующих выпусках новые книги будут читать Саша Филипенко, Наталья Синдеева, Анатолий Белый, Михаил Зыгарь и многие другие.
Проект осуществляется при поддержке Фонда Президентских грантов
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