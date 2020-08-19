В Москве показывают фильмы о Рюити Сакамото

До 13 сентября в московских кинозалах можно посмотреть два документальных фильма, посвященных японскому композитору Рюити Сакамото – обладателю премий «Оскар» и «Грэмми», автору 19 студийных альбомов и музыки к фильмам Бернардо Бертолуччи, Педро Альмодовара, Луки Гуаданьино и Нагисы Осимы.

Как сообщают организаторы показов, арт-объединение CoolConnections, в программе работы режиссера Стивена Номуры Шибле: документация первого публичного исполнения альбома «async» в Нию-Йорке «Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory» (Япония-США, 2017) и кинопортрет композитора «Рюити Сакамото: Кода» (Япония-США, 2018).

Расписание показов фильма «Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory»:

22 августа в 15:50 — кинотеатр «Юность»

23 августа в 14:55 — кинотеатр «Салют»

23 августа в 21:00 — кинотеатр «Каро Эрмитаж»

28 августа в 21:30 — Центр документального кино

12 сентября в 17:00 — Музей современного искусства «Гараж»



Расписание показов фильма «Рюити Сакамото: Кода»:

21 августа в 21:40 — кинотеатр «Каро Эрмитаж»

22 августа в 19:50 — кинотеатр «Салют»

23 августа в 18:20 — кинотеатр «Юность»

25 августа в 19:00 — Центр документального кино, Q&A по скайпу с режиссером

29 августа в 17:00 — Музей современного искусства «Гараж»

13 сентября в 17:00 — Музей современного искусства «Гараж»



Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.







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