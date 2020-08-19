В Москве показывают фильмы о Рюити Сакамото

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До 13 сентября в московских кинозалах можно посмотреть два документальных фильма, посвященных японскому композитору Рюити Сакамото – обладателю премий «Оскар» и «Грэмми», автору 19 студийных альбомов и музыки к фильмам Бернардо Бертолуччи, Педро Альмодовара, Луки Гуаданьино и Нагисы Осимы.
Как сообщают организаторы показов, арт-объединение CoolConnections, в программе работы режиссера Стивена Номуры Шибле: документация первого публичного исполнения альбома «async» в Нию-Йорке «Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory» (Япония-США, 2017) и кинопортрет композитора «Рюити Сакамото: Кода» (Япония-США, 2018).
Расписание показов фильма «Рюити Сакамото: async в Park Avenue Armory»:
Расписание показов фильма «Рюити Сакамото: Кода»:
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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