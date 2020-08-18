«Геликон-опера» готовит четыре премьеры

В своем 31-м сезоне московский театр «Геликон-опера» выпустит четыре новых спектакля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана, это «Арлекин» Ферруччо Бузони, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Альфа и омега» Гила Шохата и «Каменный гость» Александра Даргомыжского.

8 сентября новый сезон откроет опера «Каменный гость» в постановке Бертмана. Премьерная серия продлится до 13 сентября.

Также художественный руководитель театра поставит спектакли «Альфа и омега» и «Тоска». «Арлекин» — театральное каприччио в одном действии с прологом — будет представлен в режиссуре Ильи Ильина.

Спектакли, заплнированные на март-июль 2020 года и отмененные в связи с пандемией, будут показаны в те же даты, но в 2021 году, а с 15 по 17 октября состоятся показы перенесенного с апреля танцевально-поэтического спектакля «Адам и Ева», в котором впервые примут участие чемпионы по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева.

В сентябре-ноябре 2020 года на сцене «Стравинский» пройдут представления фестиваля «Видеть музыку». В программе «Дон Жуан» Башкирского театра оперы и балета, «Эсмеральда» и «Петр I, или невероятные приключения русского царя» театра «Санкт-Петербургъ Опера» и «Золушка» «Геликон-оперы».

В сентябре «Геликон-опера» отправится на гастроли по городам Челябинской и Нижегородской областей с гала-концертом «5 звезд».

Кроме того, сообщается, что театр до 25 сентября продлил прием заявок на участие в молодежной программе оперных артистов. 1 октября будут объявлены 20 участников проекта, прошедших во второй тур.

17 сентября «Геликон-опера» откроет новый музыкально-образовательный проект «Семь вечеров счастья» — цикл открытых лекций ведущих солистов театра.







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