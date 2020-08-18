Польские писатели массово покидают профессиональное объединение

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В течение последних дней более двадцати польских писателей заявили о выходе из Общества польских писателей (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, SPP). Среди тех, кто направил руководству этой организации письмо с отказом от членства в ее рядах, Ольга Токарчук, Адам Поморский, Ханна Краль, Адам Загаевский, Барбара Торуньчик.
Как сообщает журнал Polityka, причиной выхода из общества писатели называют сотрудничество руководства SPP [1] и созданного в феврале 2019 года Института литературы [2] — организации, располагающей значительной бюджетной поддержкой, которая позволяет оплачивать работу писателей по ставкам, намного превышающим гонорары на польском журнально-издательском рынке. В письмах, которые руководители региональных отделений SPP направляют своим членам, говорится о «больших и малых возможностях», ожидающих тех, кто готов публиковаться в сериях под эгидой Института литературы и в издаваемом институтом журнале Nowy Napis.
«Институт литературы и его медийные органы — это институции, созданные на руинах богатого культурного пейзажа, — напоминает в открытом письме коллегам литературовед и писатель Ежи Франчак, заявивший о выходе из SPP. — Как все вы наверняка знаете, Министерство культуры не выделило дотаций десяткам литературных журналов, имеющих богатые традиции. <...> Финансовые средства переданы новым институциям и изданиям, во главе которых стоят министерские назначенцы. Предлагаемые ставки (уже ставшие притчей во языцех 500+ за стихотворение, 1000 за повторную публикацию, 2000 за рассказ) убедительно свидетельствуют о подлинной ставке всего предприятия: его цель в том, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше писателей, которые должны легитимировать операцию в целом. <...> Не могу согласиться с ситуацией, в которой SPP становится частью системной политики соблазнения и обольщения, приводящей на память похожие практики времен Польской народной республики. Поступая таким образом, уговаривая писателей легитимировать эту большую идеологическую аферу, общество становится органом деструктивной культурной политики».
В письме, которое подписали вышедшие из состава SPP литераторы, в частности, говорится: «Нынешнее руководство SPP под видом "щита для литераторов" приняло решение об активном сотрудничестве с Институтом литературы, по-видимому, считая это учреждение институцией благотворительной, а не идеологической. Мы с таким пониманием не согласны. Институт, как нам представляется, — это политическая площадка, пусть его миссия и декларируется иначе. Он создан, чтобы купить лояльность сообщества, не приветствующего антиконституционные инициативы, которые ограничивают права человека и гражданина».
[1] Общество польских писателей — независимая общественная организация, созданная в 1989 году на волне демократических преобразований в Польше. Инициаторами ее создания стали писатели, официально порвавшие с Союзом польских литераторов (Związek Literatów Polskich) в первой половине 1980-х годов.
[2] Институт литературы создан по инициативе Министерства культуры и национального наследия Республики Польша в феврале 2019 года. Директор института — журналист, литературовед Юзеф Рушар. При финансовой поддержке института на русском языке в 2019 году изданы книги: «Солнце республики. Римская цивилизация в поэзии Збигнева Херберта» Юзефа Рушара (Издательство Ивана Лимбаха) и «Беседы с Ружевичем» Яна Польковского («Балтрус»).
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