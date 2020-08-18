Умер Николай Губенко

16 августа в Москве умер актер, режиссер и сценарист, последний министр культуры СССР Николай Губенко. Сегодня, 17 августа, ему исполнилось бы 79 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

Николай Николаевич Губенко родился в 1941 году в Одессе, его родители погибли во время Великой Отечественной войны. После войны жил в детском доме, затем был переведен в Суворовское училище, по окончании которого поступил в театральную студию при Доме актера.

В 1958 году был зачислен в труппу Одесского театра юного зрителя. В начале 1960-х переехал в Москву, окончил актерский (1964) и режиссерский (1969) факультеты ВГИКа.

С 1964 года снимался в кино, сыграл более двадцати ролей. Самые известные из них — Николай Фокин («Застава Ильича», 1964) Василий Блюхер («Пароль не нужен», 1967), лейтенант Голощёков («Они сражались за Родину», 1975), Сергей Уваров («Прошу слова», 1975).

В 1964–1968 годах и в 1980-х Николай Губенко был одним из ведущих актеров Театра на Таганке, в 1987–1991 годах — главным режиссером театра. В 1989–1991 годах был министром культуры СССР.

В 1993 году возглавил театр «Содружество актеров Таганки» и оставался его художественным руководителем до 2000 года. Среди спектаклей, поставленных Николаем Губенко в этом театре, «Белые столбы» (1994), «Четыре тоста за Победу» (1995), «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)» (1998), «Афган» (1999).

Кроме того, Николай Губенко снял шесть полнометражных игровых фильмов по собственным сценариям, в том числе «Подранки» (1976), «Из жизни отдыхающих» (1980), «И жизнь, и слезы, и любовь» (1983).







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