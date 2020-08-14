Спектакли из 15 городов покажут на фестивале «Золотая маска» в Москве

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15 августа в 12:00 откроется продажа билетов на показы фестиваля «Золотая маска», которые пройдут в Москве этой осенью. В программе спектакли театров из Архангельска, Йошкар-Олы, Казани, Кирова, Краснодара, Кургана, Москвы, Новосибирска, Перми, Петербурга, Тольятти, Улан-Удэ, Хабаровска, Челябинска и Южно-Сахалинска.
Как сообщает пресс-служба «Золотой маски», купить билеты можно будет онлайн на сайте фестиваля, а также в его кассе. Количество билетов ограничено в связи с новыми требованиями к работе театров и площадок в Москве.
Те, кто не успел вернуть билеты на спектакли фестиваля, отмененные из-за пандемии весной, могут сделать это в кассе до 20 сентября. Билеты, приобретенные ранее, недействительны на события осени.
Драматические спектакли большой и малой формы
Спектакли театра кукол
Опера
Современный танец
Спектакль конкурса «эксперимент»
Расписание показов приводится в разделе «Афиша» на сайте фестиваля «Золотая маска».
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