Спектакли из 15 городов покажут на фестивале «Золотая маска» в Москве

Сцена из спектакля «Дети солнца» театра «Красный факел» (Новосибирск) © «Золотая маска»

15 августа в 12:00 откроется продажа билетов на показы фестиваля «Золотая маска», которые пройдут в Москве этой осенью. В программе спектакли театров из Архангельска, Йошкар-Олы, Казани, Кирова, Краснодара, Кургана, Москвы, Новосибирска, Перми, Петербурга, Тольятти, Улан-Удэ, Хабаровска, Челябинска и Южно-Сахалинска.

Как сообщает пресс-служба «Золотой маски», купить билеты можно будет онлайн на сайте фестиваля, а также в его кассе. Количество билетов ограничено в связи с новыми требованиями к работе театров и площадок в Москве.

Те, кто не успел вернуть билеты на спектакли фестиваля, отмененные из-за пандемии весной, могут сделать это в кассе до 20 сентября. Билеты, приобретенные ранее, недействительны на события осени.

Драматические спектакли большой и малой формы

«Преступление и наказание» — Театр «Приют комедианта» (Петербург)

«Гроза» — «Чехов-центр» (Южно-Сахалинск)

«Папа встретит меня в L.A.» — Молодежный театр (Архангельск)

«Дети солнца» — Театр «Красный факел» (Новосибирск)

«Похороните меня за плинтусом» — Театр драмы (Курган)

«Посмотри на него» — Театр ненормативной пластики (Петербург)

«Пермские боги» — «Театр-Театр» (Пермь)



Спектакли театра кукол

«Ночной караул» — Театр кукол (Йошкар-Ола)

«Повесть временных лет» — Театр кукол (Тольятти)

«...И звали его Домино» — Театр «Ульгэр» (Улан-Удэ)

«Про честное слово» — Театр Karlsson Haus (Петербург)



Опера

«Ложь Мартина» — Музыкальный театр «Амадей» (Москва)



Современный танец

«Камни со дна реки» — Танцевальная компания «Воздух» (Краснодар)

«Арена» — Камерный балет «Пантера» (Казань)

«Лилит» — Танцевальный проект «Солянка» (Киров)

«Одуванчики» — Театр современного танца (Челябинск)

«Несинхронно» — Театр современного танца (Челябинск)



Спектакль конкурса «эксперимент»

«Мария и я» — Театр юного зрителя (Хабаровск)



Расписание показов приводится в разделе «Афиша» на сайте фестиваля «Золотая маска».







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