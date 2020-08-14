Третьяковка привезет из Казани шедевры русского авангарда

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19 августа в Новой Третьяковке откроется выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», на которой будут представлены картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.
Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, в Москву привезут 48 произведений живописи, специально отобранных для выставки в Новой Третьяковке.
В экспозицию войдут работы таких известных мастеров. как Николай Рерих, Александр Головин, Константин Богаевский, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Кандинский. Особенностью выставки станут редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения малоизвестных авторов – Михаила Ле-Дантю, Вениамина Гальвича, Бориса Такке, Магды Нахман.
Выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан» в Новой Третьяковке продлится до 1 ноября.
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