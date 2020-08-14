В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет серия кинопоказов с пленки

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16 августа летний кинотеатр Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» открывает новую рубрику «Серебряные копии» – показы кино с 35-мм пленки.
Фильмом открытия станет картина «Ладони» Артура Аристакисяна.
«Артур Аристакисян снимал "Ладони" в родном для него Кишиневе во время перестройки, в момент тектонического слома эпох, в искореженном и почти ирреальном пространстве, состоящем из руин и разломов, — говорится в описании фильма на сайте музея «Гараж». — И в то же время это мир вневременной, не зависящий от социальных и политических обстоятельств, присутствующий в любой эпохе, но лишь скрытый от глаз, невидимый, вытесняемый на периферию зрения.
Среди других фильмов программы:
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