В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет серия кинопоказов с пленки

Кадр из фильма «Ладони» © Музей современного искусства «Гараж»

16 августа летний кинотеатр Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» открывает новую рубрику «Серебряные копии» – показы кино с 35-мм пленки.

Фильмом открытия станет картина «Ладони» Артура Аристакисяна.

«Артур Аристакисян снимал "Ладони" в родном для него Кишиневе во время перестройки, в момент тектонического слома эпох, в искореженном и почти ирреальном пространстве, состоящем из руин и разломов, — говорится в описании фильма на сайте музея «Гараж». — И в то же время это мир вневременной, не зависящий от социальных и политических обстоятельств, присутствующий в любой эпохе, но лишь скрытый от глаз, невидимый, вытесняемый на периферию зрения.

Среди других фильмов программы:

драма Александра Сокурова «Мать и сын» (1997), в которой пленка становится аналогом живописного холста;

«Хиросима, любовь моя» (1959) — новаторский фильм Алена Рене, во многом изменивший язык кино;

два разных, но пересекающихся фильма авангардиста Криса Маркера, которые он снимал одновременно, — научно-фантастический эксперимент «Взлетная полоса» (1962) и документальный портрет предреволюционного Парижа «Прекрасный май» (1963).





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