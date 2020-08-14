МАМТ откроет сезон оперным гала-концертом

© МАМТ

4 сентября в Московском музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) пройдет гала-концерт «Чайковский. Страсти по опере». Он станет первым событием 102-го сезона театра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе МАМТ Ирину Горбунову. «Следующим публичным мероприятием станет Гала-балет, который состоится 10 сентября», — добавила она, отметив, что оба концерта — оперный и балетный — были подготовлены к концу предыдущего сезона, который завершился преждевременно из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В программе концерта 4 сентября арии, сцены, оркестровые и хоровые фрагменты из всех опер Чайковского, чье 180-летие отмечается в этом году. На сцену выйдут солисты оперной труппы театра: Елена Безгодкова, Наталья Мурадымова, Наталья Петрожицкая, Дарья Терехова, Андрей Батуркин, Владимир Дмитрук, Николай Ерохин, Алексей Шишляев и Дмитрий Ульянов.

На концерте 10 сентября солисты балетной труппы представят фрагменты из спектаклей «Пахита» и «Спящая красавица» Мариуса Петипа, «Лауренсия» Вахтанга Чабукиани, работы Мауро Бигонцетти и Ролана Пети и фрагмент из балета «Ромео и Джульетта», над которым работает солист труппы и хореограф Максим Севагин. В концерте примут участие все прима-балерины и премьеры МАМТ, а также приглашенные артисты — солист Мариинского театра Ксандер Париш и премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов.

13 и 14 сентября МАМТ представит балет Чайковсого «Лебединое озеро» в хореографии Владимира Бурмейстера.

Все спектакли и концерты будут проходить на основной сцене театра. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в продажу поступит только 50% билетов.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU