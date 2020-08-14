Фильмы с Виктором Цоем покажут в Москве и Самаре

Кадр из фильма «Игла» © «Казахфильм»

15 августа в кинотеатрах сети «КАРО» в Москве и в самарском кинотеатре «КАРО 8 Московский» начнутся показы фильмов Рашида Нугманова «Игла» и «Йя-Хха», главную роль в которых исполнил Виктор Цой.

Как сообщают организаторы показов, проект «КАРО.Арт», отреставрированная версия картины «Игла» и документальный фильма о русском роке «Йя-Хха» будут представлены в формате сдвоенных сеансов.

Первой зрители увидят короткометражку «Йя-Хха» (1986), которая будет впервые представлена широкой публике на большом экране. В фильмы снялись Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Майк Науменко и другие участники Ленинградского рок-клуба. Дебютная работа Рашида Нугманова завоевала награды нескольких фестивалей, в том числе приз ФИПРЕССИ имени Андрея Тарковского в программе «Молодое советское кино» Московского международного кинофестиваля 1987 года.

После фильма «Йя-Хха» будет показана драма «Игла» (1988). «Режиссеру Рашиду Нугманову и исполнителю главной роли Виктору Цою удалось создать неповторимый образ главного героя – вечного бунтаря, который находится вне времени и вне поколений», — отмечают организаторы показов. По итогам ежегодных опросов журнала «Советский экран» Виктор Цой был признан лучшим актером СССР 1989 года.

«Многие считают "Йя-Хху" документальным фильмом, а между тем в ней только два документальных кадра. Всё остальное — постановка. Это тот самый стиль, который в 80-х назовут "мокументари" — то есть "постанова", прикидывающаяся "документалкой". Этот стиль я почерпнул из принципа Дзиги Вертова "жизнь врасплох" и просто перенес его из документального в игровое кино. А вот "Игла" — это полноценный документальный фильм о том, как мы с Виктором, Петром Мамоновым и всеми остальными друзьями играем в «большое кино» по заданному не нами сценарию. И мы переворачиваем всё с ног на голову, к большому удовольствию зрителей и самих себя, и к расстройству амбициозных сценаристов», — говорит Рашид Нугманов.

15 августа, в день памяти Виктора Цоя, в московском киноцентре «Октябрь» режиссер представит свои фильмы в прямом подключении по Zoom.







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