Еврейский музей представит выставку «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи»

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29 октября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи», которая покажет эпоху 1920-х – 1930-х годов сквозь призму истории московского гаража.
Экспозиция в пространстве Еврейского музея — бывшего Бахметьевского автобусного парка, построенного во второй половине 1920-х годов, — включит в себя три тематических раздела, каждый из которых будет иметь главного исторического героя, ключевую фигуру, помогающую зрителю погрузиться в тему.
Это Лиля Брик за рулем автомобиля Renault, подаренного ей Владимиром Маяковским, Виктор Шкловский, освоивший автодело еще в годы Первой мировой войны и периодически печатавший фельетоны в журнале «За рулем», а также инженер Лев Давидович, разработавший техническую сторону проектов едва ли не всех известных московских гаражей 1930-х годов.
На выставке будут представлены проекты гаражей 1920-х — 1930-х годов из московских и федеральных архивов, в том числе материалы, ранее неизвестные широкой публике, автотранспорт этого периода, личные вещи и документы таких известных героев своего времени, как Владимир Маяковский, Виктор Шкловский, Константин Мельников и Василий Шухов, а также произведения живописи, графики и скульптуры из Государственной Третьяковской Галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Музея В.В. Маяковского, Музея Москвы и частных коллекций.
Выставка «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи» (кураторы — Лия Чечик и Ольга Шурыгина) в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 10 января 2021 года. К выставке будет подготовлена большая просветительская программа — лекции, мастер-классы, кинопоказы и дискуссии.
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