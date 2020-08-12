Дом-музей Марины Цветаевой в Москве готовит выставку к 140-летию Блока

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21 августа в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве откроется выставка «Имя твое – пять букв...», приуроченная к 140-летию со дня рождения Александра Блока.
Как сообщает сайт Дома-музея Марины Цветаевой, на выставке с помощью предметов-символов создается «лабиринт» души Блока, состоящий из оппозиций, раскрывающих ту или иную личностную черту Блока – «великий свет» или «злую тьму».
В экспозицию войдут предметы из фондов Дома-музея Марины Цветаевой, Государственного исторического музея, Российского национального музея музыки, документы из Российского государственного архива литературы и искусства.
Также на выставке можно будет увидеть тетрадь Марины Цветаевой со стихами к Блоку, прижизненные издания обоих поэтов.
Выставка «Имя твое — пять букв...» в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве продлится до 8 ноября. В рамках выставки будут проводиться кураторские экскурсии.
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