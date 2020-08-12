Наталья Назарова поставит «Ювенильное море» в МХТ

© Московский художественный театр имени А.П. Чехова

Первой премьерой нового сезона МХТ имени А.П. Чехова, открытие которого состоится 7 сентября, станет спектакль по повести Андрея Платонова «Ювенильное море» в инсценировке и постановке режиссера Натальи Назаровой.

Как сообщает сайт театра, репетиции идут каждый день, билеты поступят в продажу 5 сентября, премьера назначена на октябрь.

«Знаете, когда видят на афише Платонова, часто думают, что будет, конечно, стильно, атмосферно, но скучновато. Безусловно, это имеет право быть, Платонов очень разный. Но мне именно хотелось бы в это непростое время поговорить о серьезных вещах весело. Платонов - очень остроумный автор, он наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза - это магический реализм. Словом, у нас получается временами страшная, временами веселая и очень абсурдная сказка», — говорит Наталья Назарова.

По жанру спектакль будет комедией. «Мы постарались отойти от стереотипов постановок Платонова», — поясняет режиссер.

Над спектаклем «Ювенильное море» также работают художник Юлиана Лайкова и помощник режиссера Дарья Нестратова.

Роли репетируют Алена Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артем Волобуев, Юлия Чебакова. Кроме того, в спектакле заняты представители нового поколения актеров МХТ.







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